Feijóo admite fallos en la gestión de la dana pero señala a la CHJ: "Fue una emergencia nacional de libro"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, comparece en la Comisión de investigación de la Dana, en el Congreso de los Diputados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este lunes en el Congreso que ninguna administración estuvo “al nivel exigible” en la gestión de la dana de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, si bien ha defendido que él cumplió con su deber y ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la “máxima responsable” de la tragedia por su falta de información adecuada y puntual.

Feijóo ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la riada, en respuesta al diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna. Durante su intervención, ha explicado que solo se comunicó por WhatsApp con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, a partir de las 19.58 horas, por lo que ha asegurado que desconocía dónde se encontraba éste con anterioridad.

El líder popular ha subrayado que sus mensajes a los presidentes autonómicos de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía tenían como objetivo ofrecer ayuda y recabar información ante la emergencia. Asimismo, ha destacado que Mazón no formaba parte del Cecopi, órgano en el que, según ha señalado, participaron autoridades autonómicas y representantes del Estado por videoconferencia.

Aunque ha reiterado que todas las administraciones fallaron, Feijóo ha insistido en que la CHJ fue, a su juicio, la que tuvo una mayor responsabilidad, al no facilitar información clave sobre el caudal de ríos y barrancos ni estar presente en el Cecopi durante la emergencia.