Feijóo pide a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz y analizar la regularización de inmigrantes

Alberto Núñez Feijóo trasladó su solicitud este sábado a la Comisión Europea para que se impulse el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario de Adamuz. La petición del presidente del PP, incluye una revisión de la regularización masiva de inmigrantes por “contravenir el Pacto Europeo”.

Así lo ha pedido Feijóo durante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Zagreb (Croacia), en la que también ha abordado la protección del campo español. El líder del PP ha pedido a la Comisión Europea una revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener el ferrocarril y flexibilidad para que en el futuro el próximo Gobierno pueda hacer frente a la inversión excedente para recuperar la seguridad del ferrocarril.

"Adif es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad. España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno", ha señalado el líder popular en una declaración remitida a los medios.

Regularización masiva "sin control"

Posteriormente Feijóo trasladó su preocupación por las acciones del Gobierno en cuanto a la política migratoria. Feijóo ha asegurado que la regularización masiva "sin control ni garantías" que pretende el Ejecutivo va en contra de las recomendaciones europeas y del Pacto de Inmigración y Asilo.

"Esta regularización tiene consecuencias nocivas para España y para toda Europa porque presionará los servicios públicos, tensionará aún más el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia. La ilegalidad no puede producir derechos y porque va a provocar un efecto llamada en la frontera sur del continente que afectará al conjunto de la Unión Europea. España no puede practicar el descontrol", afirmó Feijóo.

Feijóo ha puesto de manifiesto que el Partido Popular Europeo comparte que la regularización masiva de inmigrantes irregulares debilita gravemente la política migratoria. "Defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. Y compartimos que la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable", ha agregado.

Por ello, ha pedido a la Comisión Europea que requiera al Gobierno por esta regularización y la analice por contravenir el Pacto Europeo, además de seguir avanzando en una política migratoria "humana, ordenada y legal", que permita a Europa decidir quién entra y en qué condiciones. "Para obtener la residencia en España es necesario tener contrato de trabajo, no tener antecedentes penales ni policías, respetar nuestra cultura y cumplir estrictamente nuestras leyes", ha apostillado.

Mercosur, una "oportunidad" si se hace bien

Otro de los temas que ha tratado Feijóo es el reciente acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur. El líder del PP ha advertido que "Mercosur puede ser una oportunidad, si se hace bien, pero no puede ser un problema para el sector primario". "Mercosur tiene que salir adelante con las garantías acordadas para contar con nuestro pleno apoyo. Ningún acuerdo comercial puede perjudicar al campo español", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que ha logrado que el PPE se comprometa a que las salvaguardias sean "automáticas, inmediatas y plenamente operativas antes de su entrada en vigor"; garantizar controles aduaneros de la Unión Europea de forma automática, así como incrementar el presupuesto adicional de la política agraria común en 45.000 millones de euros. "No podemos fallar a nuestro campo", ha lanzado.

Por último, ha celebrado que se haya escuchado en Zagreb a María Corina Machado y ha reafirmado su apoyo a la transición democrática en Venezuela, así como a mantener las sanciones europeas contra la dictadura. En relación con la liberalización inmediata de todos los presos políticos, anunciada por el régimen venezolano, ha señalado que en caso de concretarse esto demostraría que la presión internacional "está funcionando".

"Son muchos los retos urgentes para el conjunto Europa y que han estado en orden del día de estas jornadas. Hemos de seguir trabajando para dar a los ciudadanos un horizonte de oportunidades dentro de España y dentro de Europa. Seguiremos trabajando por una mejor Europa, es decir, por una mejor España para todos", ha concluido.