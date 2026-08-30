Feijóo respalda la planta china de coches, SAIC Motor, en Ferrol y cree que el Gobierno tiene argumentos para autorizarla

Recepción institucional del primer buque transportador de vehículos de SAIC en el Puerto Exterior de Ferrol.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado la instalación en Ferrol de la futura planta de SAIC Motor, el gigante chino de vehículos eléctricos propietario de la marca MG, al considerar que supone una importante oportunidad económica para una comarca marcada por el desempleo y la falta de industrialización.

Feijóo ha señalado que corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez evaluar las cuestiones relacionadas con la seguridad y ha defendido que el Ejecutivo dispone de argumentos suficientes para facilitar y autorizar la ubicación de la factoría. “Es una oportunidad económica que no podemos dejar pasar”, ha asegurado.

El dirigente popular ha reconocido que no puede pronunciarse sobre expedientes que no conoce, pero ha destacado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva tiempo trabajando con el Gobierno central para hacer posible la llegada de la inversión a Galicia.

Preocupación por la proximidad a instalaciones militares

La ubicación de la planta había generado dudas después de que trascendiesen informes de Defensa y de los servicios de inteligencia que advertían sobre posibles riesgos de espionaje debido a la proximidad del emplazamiento previsto con el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, donde se desarrollan trabajos relacionados con sistemas militares estadounidenses.

Sin embargo, el proyecto cuenta con un elemento clave: el Ministerio de Defensa habría trasladado su aval favorable a la instalación. Según fuentes del Gobierno gallego citadas por Europa Press, la ministra Margarita Robles comunicó el pasado 11 de agosto esta posición al presidente de la Xunta.

SAIC, por su parte, ha defendido que la fábrica se desarrollará salvaguardando íntegramente la seguridad nacional española y ha mostrado su disposición a que se tengan en cuenta todos los factores relacionados con su implantación.

200 millones de inversión y 2.300 empleos

La futura fábrica contempla una inversión inicial de 200 millones de euros. Las obras comenzarían en 2027 y la planta estaría operativa antes de finalizar 2028.

El proyecto prevé generar 2.300 puestos de trabajo y alcanzar una capacidad de producción de 120.000 vehículos al año, lo que convertiría a Ferrol en uno de los principales polos de producción de vehículos eléctricos de Galicia.

Para Feijóo, el proyecto tiene especial relevancia para Ferrolterra por sus problemas estructurales de empleo e industrialización. “Es una ocasión que conviene no perder en ningún caso”, ha defendido.

Feijóo promete una “Galicia industrial” si llega a Moncloa

Las declaraciones sobre la planta de SAIC se producen después de que Feijóo participase en Cerdedo-Cotobade en el acto de inicio del curso político del PP gallego. Allí aseguró que, “si los españoles quieren, Galicia estará en el Palacio de la Moncloa más pronto que tarde”, y presentó sus principales compromisos con la comunidad.

El líder popular prometió una “financiación justa”, nuevas infraestructuras y un impulso al desarrollo industrial. Entre sus prioridades citó la finalización de autovías pendientes, la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lugo y Ourense y una mejora de la conexión de Ferrol con el Eje Atlántico.

También reivindicó la necesidad de “reindustrializar y modernizar” Galicia y aseguró que las oportunidades industriales deben aprovecharse.