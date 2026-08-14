Feijóo afea que la prórroga de Almaraz sea en agosto "para que no se note" y la extenderá "más allá" de 2030

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado que el Gobierno haya esperado al mes de agosto para "rectificar" su posición con la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y prorrogar su continuidad sin que "se note mucho", al tiempo se ha comprometido a mantenerla abierta "más allá del 2030", fecha en la que finalizará la autorización.

En un mensaje en 'X', el jefe de la oposición ha celebrado la continuidad de Almaraz, al entender que es "una gran noticia para todos", especialmente para "las 4.000 familias extremeñas cuyo futuro dependía de esta decisión". "Celebro el éxito de su lucha", ha enfatizado.

Feijóo ha indicado que la prórroga también es una "buena noticia" para el sistema energético español, pues, según ha defendido, la energía nuclear es "imprescindible para evitar nuevos apagones y para no depender de terceros".

"Lo dijimos desde el primer día y ahora el Gobierno nos da la razón", ha reivindicado el líder del PP, que también ha acusado al Gobierno de lanzar su "rectificación, tardía e incompleta" con la decisión de Almaraz "en pleno agosto para que no se note mucho, tardía e incompleta".

Dicho esto, Feijóo se ha comprometido a garantizar la continuidad de la central nuclear extremeña "más allá de 2030". "El próximo Gobierno desterrará el sectarismo ideológico", ha garantizado.

Cancelación "urgente" del calendario nuclear

En este contexto, fuentes del PP han reclamado al Gobierno "la cancelación urgente del calendario" no solo de la planta de Almaraz, sino del resto de centrales nucleares en España.

Para los 'populares', la energía nuclear es un "recurso clave que aporta estabilidad al sistema eléctrico y es una energía limpia, como así lo ha reconocido la propia Unión Europea". Además, el alargamiento de la vida útil de las centrales, considera el PP, "es necesario para poder mantener los precios de la electricidad" y no arruinar aún más los bolsillos de los españoles.

No obstante, para los dirigentes de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, la prórroga de la central extremeña "supone el reconocimiento del fracaso de su política energética". "Unas consecuencias que pagamos todos los españoles con el apagón total que sufrió nuestro país", han añadido.

A su juicio, el Gobierno "se enmienda a sí mismo y lo ha querido hacer de tapadillo", un viernes 14 de agosto mediante una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente la ministra Aagesen, la misma que se ha opuesto de manera constante y reiterada a la petición del PP de prorrogar la vida de Almaraz.

Los 'populares' están convencidos de que el Gobierno "desde el principio sabía que no se podían cerrar las nucleares". "Este Gobierno solo sabe engañar", han añadido.

Han recordado, asimismo, las iniciativas promovidas desde la formación en el Congreso y en el Senado en defensa de la energía nuclear y su convivencia con otras energías, como las renovables.

Pero para el PP, esta "mini prórroga es solo un parche a una gestión ideologizada de Sánchez y, como en tantos otros temas fundamentales, en sentido contrario a los países de la Unión Europea".