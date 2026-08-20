Feijóo alerta de una crisis de salud pública en Ceuta y el PP denuncia casos de sarna entre agentes y militares

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de la Asamblea de Ceuta

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de la situación sanitaria que atraviesa Ceuta tras reunirse este miércoles con los responsables de los colegios de Enfermería y Médicos de la ciudad autónoma.

Al encuentro, celebrado durante su visita a Ceuta, también acudieron el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

Feijóo ha asegurado que los representantes sanitarios trasladaron su preocupación por el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y por la situación de la salud pública en la ciudad.

El PP ya había solicitado esta semana la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que explique las medidas adoptadas por su departamento ante la situación sanitaria y su gestión durante las primeras semanas de la crisis migratoria.

El PP denuncia casos de sarna

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado además que se han detectado 24 casos de sarna entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y militares desplegados en Ceuta.

Según sus declaraciones, también habría dos profesionales sanitarios contagiados.

Fúnez ha denunciado que los servicios de Urgencias están atendiendo actualmente a cuatro veces más pacientes con el mismo número de profesionales. También ha afirmado que algunos ceutíes con enfermedades crónicas están solicitando asistencia en sus domicilios por miedo a acudir a centros sanitarios.

La dirigente popular considera que la situación afecta ya tanto a la población como a los profesionales que trabajan en la ciudad y ha reclamado a Mónica García que explique si se ha establecido algún protocolo junto a los ministerios de Defensa e Interior para prevenir, detectar y tratar estos casos.

Fúnez ha calificado la situación sanitaria de Ceuta de "absolutamente colapsada" y ha asegurado que los profesionales se encuentran "sobrepasados" por el incremento de pacientes y la presión sobre los servicios de Urgencias.