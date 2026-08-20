El Gobierno habilita 1.800 plazas temporales para migrantes en Ceuta, 300 más de las anunciadas, y comienza los traslados

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha habilitado en Ceuta espacios de acogida temporal con capacidad para 1.800 personas migrantes, 300 plazas más de las anunciadas el pasado lunes por la ministra Elma Saiz.

Las instalaciones se encuentran en Loma Margarita y El Embolsamiento, y tendrán carácter temporal. Según ha informado el Ministerio, su capacidad se ampliará progresivamente a medida que concluyan los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos.

Los primeros traslados ya han comenzado y se están realizando de manera voluntaria. Las personas migrantes reciben la posibilidad de acceder a estos espacios, que ofrecen unas condiciones de alojamiento consideradas adecuadas y seguras.

Una alternativa para quienes permanecían en la calle

El principal objetivo del dispositivo es atender a las personas que permanecían en situación de calle en zonas como la playa del Trampolín y Loma Colmenar.

Con estos recursos, el Gobierno pretende ofrecer una alternativa de alojamiento y acogida que permita evitar que estas personas tengan que continuar pasando la noche en la vía pública o en la propia playa.

El operativo se desarrolla en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, con el objetivo de garantizar que tanto el despliegue de los recursos como los traslados se desarrollen de forma ordenada y segura.

La actuación se integra en el dispositivo extraordinario activado por el Gobierno de España para afrontar la situación migratoria en Ceuta, en colaboración con entidades del tercer sector como Engloba y ACCEM.