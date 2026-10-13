Feijóo anuncia interventores del PP en todas las mesas electorales del 29N: "No hay limpieza democrática sin limpieza del censo"

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación desplegará interventores y apoderados en todas las mesas electorales durante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo", ha advertido.

En una entrevista en esRadio, Feijóo ha realizado estas declaraciones un día después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso del Gobierno para levantar la suspensión cautelar de la denominada "ley de nietos". Según la resolución descrita, los nacionalizados por esta vía no podrán votar en los comicios salvo que acrediten que sus antepasados sufrieron el exilio.

El presidente del PP ha defendido que su partido no se opone a conceder la nacionalidad a los descendientes de exiliados, pero ha criticado una instrucción administrativa que, según sostiene, habría ampliado ese derecho a personas que no cumplen los requisitos legales.

Feijóo ha recordado que la Junta Electoral Central ya había advertido de que dicha instrucción contravenía la ley y ha insistido en la necesidad de garantizar la regularidad del censo electoral.

El PP prepara su despliegue para el 29N

El dirigente popular ha asegurado que mantendrá movilizada a su formación hasta el último momento, incluida la jornada de reflexión, y ha reiterado que los representantes del PP estarán presentes en todas las mesas electorales. También ha acusado al PSOE de difundir una interpretación falsa de la postura de su partido sobre la nacionalidad de los descendientes de exiliados y ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen engañar".

"Yo tengo que darle valor al pasaporte español", ha afirmado Feijóo, quien considera que la concesión de la nacionalidad debe ajustarse estrictamente a los requisitos legales.

Pide explicaciones a Sánchez por las informaciones sobre la jueza de Badajoz

Durante la entrevista, Feijóo también ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones sobre las informaciones relacionadas con la jueza de Badajoz Beatriz Biedma. "¿Quién ha dado instrucciones a las personas concretas para acabar con la jueza de Badajoz? ¿Quién está detrás? ¿Quién la ha financiado?", ha preguntado, reclamando una respuesta pública del Ejecutivo.

Finalmente, el líder del PP ha acusado al Gobierno de intentar "agitar la calle" antes de las elecciones y ha asegurado que el Ejecutivo se encuentra "muy agitado, muy asustado, con un instinto de supervivencia enorme".