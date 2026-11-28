Lugo estrena estación y Ourense espera una fecha
Lugo estrena estación y Ourense espera una fecha
Lugo acaba de estrenar estación de tren y Ourense sigue esperando la suya. El proyecto de la futura estación intermodal, según admitió el Gobierno en octubre, está congelado a la espera de un proyecto modificado.
Está bien alegrarse por Lugo. Pero conviene recordar cómo es la estación que usamos mientras tanto: según ha contado este diario, una sala de espera pequeña, con trenes que se retrasan y viajeros que acaban esperando en la estación de autobuses.
Pido a Adif y al ministerio una sola cosa: una fecha. Que digan cuándo se aprueba el proyecto modificado, cuándo se reanudan las obras y cuándo estará terminada, y que lo publiquen. Una fecha se puede cumplir o incumplir, pero al menos se puede exigir. Lo que cansa es esperar sin ella.
Paula Sánchez Carreira(Barcelona)
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