El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no regularizará de forma general a los inmigrantes que hayan entrado irregularmente en España si gana las elecciones del 29 de noviembre. El líder popular propone vincular la llegada de extranjeros a la existencia de un contrato de trabajo, aunque deja abierta la posibilidad de estudiar regularizaciones individuales.

En una entrevista en el pódcast El Sentido de la Birra, de Ricardo Moya, Feijóo ha defendido un modelo migratorio basado en la entrada legal al país y la incorporación al mercado laboral.

"No vamos a regularizar a los que han entrado de forma irregular. Vamos a facilitar que entren de forma regular a trabajar", ha afirmado, poniendo como ejemplo el caso de un albañil peruano que llegue a España con un contrato y obtenga un permiso de residencia.

Feijóo vincula la inmigración al contrato de trabajo

El candidato popular considera que España debe establecer una relación directa entre empleo y residencia legal. Según ha explicado, este sistema permitiría identificar la inmigración con contratos de trabajo y crear lo que ha denominado un "círculo virtuoso". "España no es el paraíso de la inmigración irregular. España no es la entrada a la Unión Europea de cualquier ciudadano que venga de cualquier país sin ningún tipo de acreditación previa", ha manifestado.

Feijóo ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del incremento de las entradas irregulares, al que acusa de mantener una política migratoria "absolutamente frívola". En este sentido, ha señalado las situaciones registradas en Canarias y Baleares como ejemplos de lo que considera un fracaso de la gestión migratoria.

El líder del PP ha afirmado que la inmigración irregular ha aumentado un 60% durante el Gobierno de Sánchez, una cifra que ha utilizado para defender un cambio de modelo.

Aunque ha rechazado las regularizaciones generales, ha matizado que "la regularización caso a caso, es otra cosa", diferenciando entre las medidas colectivas y el estudio individualizado de determinadas situaciones.

Un millón de viviendas y una ley antiokupación

Durante la entrevista, Feijóo también ha abordado el problema del acceso a la vivienda y ha reiterado su compromiso de impulsar la construcción de un millón de nuevos inmuebles si llega a la Moncloa.

El presidente del PP ha sostenido que España presenta un déficit de casi un millón de viviendas, citando estimaciones del Banco de España, y ha criticado la política del Ejecutivo socialista.

"El problema no se soluciona con decretos", ha asegurado, defendiendo que la solución pasa por aumentar la oferta inmobiliaria.

Según sus cálculos, la construcción de un millón de viviendas permitiría crear alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Para justificar la viabilidad de su propuesta, ha recordado que entre 2005 y 2007 España llegó a construir entre 500.000 y 600.000 viviendas anuales.

Más seguridad para los propietarios que alquilan

El candidato popular también ha anunciado que impulsará una ley antiokupación con el objetivo de reforzar la protección de los propietarios y facilitar que vuelvan al mercado las viviendas que, según sostiene, han dejado de ofrecerse en alquiler por temor a ocupaciones ilegales.

Feijóo considera que proporcionar mayor seguridad jurídica a los arrendadores contribuiría a incrementar la oferta disponible.

"Vamos a conseguir que toda la gente que ha retirado las viviendas del mercado, las vuelva a poner en alquiler", ha afirmado.

Con estas propuestas, el líder del PP sitúa la inmigración, la vivienda y la seguridad jurídica entre los principales compromisos de su programa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.