El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes en Bilbao el voto "prestado" de los electores descontentos con el PNV y "a los socialistas de verdad", a aquellos "defraudados" con el PSE-EE. Además, ha afirmado que es consciente del crecimiento de EH Bildu, algo que, según ha destacado, buscaba Pedro Sánchez, "para descabalgar" a los jeltzales y gobernar en Euskadi con la formación de Arnaldo Otegi, a la vez que lograba su apoyo en el Congreso.

Feijóo, que ha clausurado este martes un acto del PP en el Palacio Euskalduna de Bilbao, junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, y a la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, se ha comprometido a hacer un Parador Nacional en Durango (Bizkaia), culminar el TAV, garantizar la seguridad en las calles "combatiendo la multirreincidencia" y poner "fin al descontrol migratorio".

En este sentido, ha criticado que lleguen migrantes "en centenares y centenares diariamente, los metan en aviones militares y los dispersen por las ciudades de España". "No podemos seguir con un descontrol migratorio", ha advertido. Aunque ha admitido que se necesitan migrantes, ha defendido una inmigración "ordenada, legal, con un contrato de trabajo y cumpliendo las leyes".

El presidente del PP cree que a "muchos socialistas vascos les da vergüenza que Sánchez y los suyos hablen mejor de Otegi que de Eduardo Madina o de Nicolás Redondo" y, por eso, ha pedido el voto de los "defraudados" con el PSE-EE, así como a los electores descontentos del PNV.

"Estoy seguro de que muchísimos votantes del PNV no están contentos con que su voto apoye de forma constante y continuada durante estos ocho años la corrupción de un gobierno o que apoye el mayor descontrol migratorio, o la mayor crisis de vivienda y la protección de los okupas, el abandono de las infraestructuras o la tolerancia con la delincuencia", ha manifestado.

Alberto Núñez Feijóo se niega a creer que "la mayoría de votantes del PNV estén conformes con que su voto valga para lo mismo que vale el voto de Bildu". "Pues bien, a los desencantados del PNV y del PSE-EE, a los socialistas vascos de verdad, les digo que no se resignen, que no tienen que quedarse en casa ni comulgar con quien ha traicionado sus principios", ha remarcado.

A su juicio, es necesario su apoyo "para limpiar las instituciones y devolverlas la decencia". También ha reclamado su voto para que Euskadi "vuelva a ser esa tierra que fue pionera en su capacidad industrial, en capacidad exportadora y captación de inversiones extranjeras".

Feijóo, que ha dicho ser "perfectamente consciente de cómo está creciendo Bildu", ha asegurado que era lo que quería Sánchez, "blanquearlo", y ha pedido a los vascos que no se dejen "confundir". "El objetivo de Sánchez era descabalgar al PNV, disminuir su porcentaje de votos, coger a la juventud, llevarla a Bildu y que Bildu sea el referente de Euskadi. Porque así puede gobernar con Bildu y tener sus votos de Bildu en el Congreso", ha avisado.

En este sentido, ha afirmado que no quiere "los votos de Bildu, porque no reconocen y no ayudan a esclarecer los asesinatos" de ETA, y "no han aceptado la democracia". "O tienes palabra o no eres nadie, y yo no pretendo finalizar mi carrera no siendo nadie", ha resaltado.

Las piedras contra Echeverría

El presidente del PP ha censurado, además, que las piedras que lanzaron el pasado sábado en Hernani contra el cabeza de lista de Gipuzkoa, Jon Echeverría, son las mismas con las que Pedro Sánchez ha levantado "su muro" contra los que no le han votado o no le dan la razón. "Nunca han conseguido callar al PP vasco, por eso sois la referencia moral y ética del partido en toda España. Nunca os van a callar", ha insistido.

A su juicio, los populares van a "convencer" el 29 de noviembre. "Tenemos diez días por delante para ir a cada barrio, a cada pueblo y hay que hablar con cada casa. Vamos a dar un cambio a nuestro país y le va a venir muy bien a Euskadi, porque estas elecciones no van de unas siglas contra otras o de un bloque contra otro, van de decencia o de indecencia; van de proteger a la nación o proteger a un solo hombre; van de que funcione este país o de dejarlo caer más si cabe en la decadencia", ha sostenido.

El líder del Partido Popular ha dicho que hay que elegir entre "un gobierno que cumpla con los que se esfuerzan o un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas". Según ha afirmado, hay que "derrotar a todos los que han dañado a España", introduciendo la papeleta del PP en las urnas. Además, ha asegurado que el PP "va bien" en la campaña, mientras que los socialistas "van como pollo sin cabeza".

En su opinión, hay que ver "cómo acaba el partido" porque lo importante no es "lo que pasa en los primeros 20 minutos, sino en el minuto 90 y en la prórroga". "Lo importante es no conformarnos, no pararnos y llegar con el trabajo hecho a las once de la noche del 29 de noviembre", ha indicado. Tras defender su trayectoria de "gestor", se ha reivindicado como "político serio" porque se necesita un presidente del Gobierno "que no mienta". "España no necesita un impostor, necesita un servidor", ha defendido.

Para Núñez Feijóo, es necesario "recuperar un gobierno para todos y, para eso, han de caer los muros, los bandos y finalizar las trincheras". "¿Qué clase de persona es aquel que pretende sobrevivir políticamente enfrentando a la sociedad?", ha preguntado. También cree que tiene que haber un Ejecutivo que "dé la cara y no se esconda ni huya" como Sánchez, "que no estuvo en el funeral de las víctimas de Urda, tampoco el de las de Adamuz, huyó de Paiporta con la dana y se fue de vacaciones después de Ceuta".

"Cuando hace falta arrimar el hombro, nunca estuvo durante estos años, y eso no se olvida, porque un buen presidente no vive de espaldas al pueblo. Cuando hay un problema, has de ser el primero en llegar y el último en irte. Sería incapaz de irme de vacaciones fumando un puro durante 25 días y ver 100.000 tíos que invadieron una ciudad española. ¡Hace falta tener mucho cuajo para que se mueran 117 españoles y no vayas ni siquiera al funeral!", ha enfatizado.

En sus palabras, "un líder ha de dar la cara, acompañar a su gente, a su pueblo, especialmente cuando sufre". "Nuestro país merece respeto, y el respeto empieza por no manosear lo que es de todos, y el respeto continúa cuando te dedicas a la gestión con limpieza. El dinero de los españoles es sagrado", ha explicado. Por ello, ha reiterado que bajarán impuestos y mejorarán los servicios públicos, porque "se puede hacer".

El autogobierno

Tras recordar que ha sido presidente de Galicia, "una nacionalidad histórica", ha negado que sea "el enemigo del autogobierno" como aseguró Pedro Sánchez. "Pero si el PP gobierna para el 70% de los españoles en las comunidades autónomas. El enemigo del autogobierno será usted, que no gana en ningún sitio", ha respondido, para apuntar que otra cosa es que se junte "con cualquiera para gobernar".

Feijóo se propone aumentar el Presupuesto y bajar tributos, porque él no quiere estar en el gobierno "para enfrentar a la gente", sino para gestionar el dinero de la gente "con la mayor honradez", y ha considerado que, para "cambiar las cosas", "se necesitan dos requisitos, saber gestionar y no robar".

Por último, ha apostado por abordar "reformas económicas" desde "la ambición". "Pronto la industria vasca tendrá un aliado en el Gobierno de España y pronto Euskadi volverá a crecer en valor y a liderar la política industrial de España", ha remarcado.