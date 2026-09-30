Feijóo anuncia que el PP votará en contra de los decretos de vivienda de Sánchez: "Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo"

El PP votará en contra de la convalidación de los decretos de vivienda del Gobierno en el Pleno del Congreso previsto para este viernes. Así lo ha anunciado su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "engañar" a los ciudadanos con las medidas aprobadas.

"Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo. Los españoles no merecen un Gobierno tramposo", ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso, después de que varios ministros emplazasen al PP durante la sesión de control a aclarar el sentido de su voto.

El dirigente popular ha acusado al Gobierno de ser "incapaz de hacer una política de vivienda mínimamente sensata" durante los últimos ocho años y ha criticado que todavía no conozcan "el texto literal" de uno de los dos decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

Feijóo denuncia que son "dos normas incompatibles entre sí"

El líder del PP sostiene que los dos reales decretos aprobados por el Gobierno son incompatibles, al considerar que uno de ellos deroga al anterior.

"Esto supera todos los límites aceptables en una democracia. El Gobierno ayer aprobó dos reales decretos en los que uno de ellos deroga el anterior", ha afirmado Feijóo, que ha añadido que "el que entra a votar una trampa es un tramposo más".

Preguntado por la posibilidad de que PNV y Junts respalden las medidas de vivienda, Feijóo ha evitado extenderles directamente esa consideración. "Allá el Partido Nacionalista Vasco y Junts si quieren formar parte de una trampa. Ellos sabrán por qué", ha concluido.