Las medidas del nuevo decreto de vivienda: alquileres, desahucios, fondos buitre y cuándo entraría en vigor

Numerosas personas acampadas en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol

El Gobierno de España ha aprobado este martes una batería de medidas de vivienda que introduce cambios importantes en los contratos de alquiler, amplía la protección frente a los desahucios y establece nuevas restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias. PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para sacar adelante dos reales decretos que incluyen la prórroga de los alquileres, su renovación automática y la prohibición de determinadas compras de viviendas por fondos buitre hasta 2028.

El pacto se ha cerrado después de varias horas de negociaciones entre los socios del Ejecutivo, que mantenían diferencias sobre algunas de las propuestas. Las nuevas medidas llegan en un contexto de preocupación por el acceso a la vivienda y de movilizaciones sociales contra los desahucios y el encarecimiento de los alquileres.

Todas las nuevas medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar contempla varias disposiciones que afectan tanto a los propietarios como a los inquilinos. Estas son las principales medidas de vivienda incluidas en los dos reales decretos:

1. Protección frente a los desahucios hasta 2030

Una de las principales novedades es la ampliación de la protección frente a los desahucios hasta el año 2030. Esta medida impide ejecutar determinados desalojos de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa habitacional.

El Gobierno ha ampliado así el plazo previsto inicialmente, que situaba en 2028 el final de esta protección.

2. Prórroga de dos años para los contratos de alquiler

Los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de dos años, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa. Esta disposición pretende ofrecer una mayor estabilidad a los inquilinos y evitar que el vencimiento de los contratos provoque una salida inmediata de las viviendas.

3. Renovación automática de los contratos de alquiler

El segundo real decreto incorpora la renovación automática de los alquileres, una de las principales exigencias de Sumar durante las negociaciones. Esta medida busca reforzar la continuidad de los arrendamientos y ampliar la protección de los inquilinos ante el vencimiento de sus contratos.

Su inclusión en un decreto separado responde a las diferencias políticas sobre esta cuestión y a las dificultades para reunir apoyos parlamentarios.

4. Prohibición de determinadas compras de vivienda por fondos buitre hasta 2028

Otra de las medidas destacadas establece restricciones hasta 2028 sobre determinadas operaciones de compra de viviendas realizadas por fondos buitre. La regulación se centra en las características de las adquisiciones y no exclusivamente en la naturaleza jurídica de las empresas compradoras.

Entre las operaciones afectadas se encuentran las compras por debajo del precio de mercado o las adquisiciones de paquetes de viviendas cuya finalidad única sea obtener un beneficio económico inmediato.

5. Regulación del alquiler de temporada y por habitaciones

La nueva batería de medidas de vivienda también contempla la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que han adquirido protagonismo en el mercado inmobiliario.

El Ejecutivo incorpora disposiciones específicas para estas formas de arrendamiento, que han sido otro de los puntos de negociación entre PSOE y Sumar.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas medidas de vivienda?

Aunque el Consejo de Ministros ha alcanzado un acuerdo para aprobar los dos reales decretos, su continuidad dependerá de la convalidación del Congreso de los Diputados. El Gobierno ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para someter ambas normas a votación. La separación de las medidas en dos decretos responde a la necesidad de facilitar su tramitación parlamentaria, especialmente por las diferencias existentes en torno a la renovación automática de los contratos de alquiler.

PSOE y Sumar llegan a un acuerdo tras horas de negociaciones

La aprobación de las nuevas medidas de vivienda se ha producido después de una mañana de negociaciones que retrasó el comienzo del Consejo de Ministros. La reunión, prevista inicialmente para las 9:30 horas, no comenzó hasta pasadas las 10:30, una vez que los socios del Ejecutivo consiguieron cerrar un acuerdo sobre el contenido de los decretos.

Las conversaciones estuvieron marcadas por las exigencias de Sumar para ampliar las medidas de protección de los inquilinos, especialmente en lo relativo a la renovación de los contratos de alquiler. Finalmente, ambas formaciones acordaron dividir las disposiciones en dos reales decretos, una fórmula con la que el Gobierno pretende facilitar su aprobación parlamentaria.

Las medidas llegan después de las movilizaciones por el derecho a la vivienda y las protestas desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid.

El próximo paso será la votación en el Congreso, donde el Ejecutivo deberá conseguir los apoyos necesarios para mantener las nuevas medidas de vivienda, incluidas las prórrogas de alquileres, la protección frente a los desahucios y las restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias.