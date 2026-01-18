Feijóo y los barones del PP hacen frente común contra el modelo de financiación y firman la 'Declaración de Zaragoza'

El rechazo del Partido Popular al modelo de financiación autonómica del Gobierno se escenificó de forma conjunta en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, expresaron su oposición a la propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las CCAA gobernadas por el PP ya anticiparon entonces que combatirían el sistema que el Ejecutivo pretende “imponer”, al considerar que “orilla el consenso” y supone una “deslealtad institucional y una traición a los españoles”. La iniciativa contempla elevar la cesión del IRPF del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%, lo que incrementaría los recursos del sistema en unos 16.000 millones de euros para 2027.

Este posicionamiento común tuvo continuidad este fin de semana en Zaragoza, donde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió a los barones autonómicos de su partido para articular un frente común frente al modelo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. En este encuentro, los dirigentes populares firmaron la 'Declaración de Zaragoza', un documento que recoge la propuesta de financiación autonómica de la formación.

Documento 'Declaración de Zaragoza' del PP Consúltalo

Durante su intervención, Feijóo reivindicó que los gobiernos del PP están siendo la “salvaguardia” de un proyecto común frente a “quienes trabajan para dividirnos”. Y porque quiere ser “altavoz de lo que es justo”, el líder de la oposición avanzó que llevará este asunto a la reunión prevista este lunes en La Moncloa con el presidente del Gobierno, inicialmente convocada para abordar la intervención española en Ucrania.