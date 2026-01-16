Feijóo considera que Mercosur puede ser una “oportunidad económica”, pero exige control del fronteras e igualdad de condiciones

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del 17 Congreso del PP-A, en Sevilla.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al que calificó como "una oportunidad económica" y política para reforzar la influencia europea. Sin embargo, advirtió de que su aplicación debe contar con garantías adicionales antes de su entrada en vigor.

En este sentido, reclamó tres condiciones concretas: que la Comisión Europea garantice la activación automática de las cláusulas de protección incluidas en el tratado; que el Gobierno de España refuerce el control en frontera; y que se reduzca la carga normativa que soportan los productores. A su juicio, es necesario aliviar especialmente al sector primario de las exigencias regulatorias europeas.

Feijóo hizo estas declaraciones durante su intervención en el encuentro del Grupo de Trabajo del Partido Popular Europeo sobre competitividad, celebrado este viernes en Valladolid, donde recordó que las cláusulas de salvaguarda del acuerdo fueron impulsadas por la delegación española. Además, subrayó que el proceso aún no está cerrado y que quedan pasos pendientes antes de que el tratado pueda entrar en vigor. “El trabajo necesario antes de cualquier entrada en vigor en el Tratado de Mercosur no ha terminado”, afirmó.

El líder del PP vinculó estas demandas a la situación del tejido productivo europeo y denunció el exceso de exigencias regulatorias que, según señaló, afectan especialmente al sector primario.

Celebra la retirada de la prohibición de comercializar vehículos de combustión más allá de 2035

Feijóo situó la reducción de la regulación como el primer eje de su propuesta económica para Europa. El líder del PP defendió la necesidad de abandonar, a su juicio, la idea de que mientras otros países producen e innovan, Europa se limita a regular.

En este sentido, apostó por simplificar la burocracia para mejorar la competitividad y celebró la retirada de la prohibición de comercializar vehículos de combustión más allá de 2035.