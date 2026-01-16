Felipe Pousada: "El acuerdo de la UE con Mercosur es muy favorable y ventajoso para España"

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur vuelve a colocar a España en una posición determinante dentro del debate europeo. Mientras el Gobierno español defiende que el pacto abre nuevas oportunidades para las exportaciones y refuerza la seguridad económica en un contexto geopolítico complejo, parte del sector agroganadero alerta de un posible impacto negativo sobre el mercado interior.

Para analizar qué puede suponer realmente este acuerdo, tanto en términos de oportunidades como de riesgos, hablamos con Felipe Pousada, abogado y empresario afincado en Brasil, presidente del Foro Empresarial Hispano-Brasileño y de la Asociación de Empresarios Gallegos del Estado de São Paulo (AEGASP) y profundo conocedor de las relaciones económicas entre España, Brasil y los países del Mercosur.

¿Qué papel juega España dentro del acuerdo UE-Mercosur y por qué es uno de los países que más interés ha mostrado en sacarlo adelante?

Para entender el papel de España hay que volver a la historia y a la propia identidad de su política exterior. España ha tenido siempre como una de sus principales bazas la relación con Latinoamérica, y eso es algo de lo que no se puede prescindir. Aunque Brasil no fue colonia española, incluso durante la Unión Ibérica hubo una conexión histórica que ha dejado huella.

En un contexto actual en el que la Unión Europea está muy condicionada por el eje Francia-Alemania, y donde España ha quedado en un segundo plano en la toma de decisiones, su posición como puente natural entre Europa y Latinoamérica cobra un valor estratégico enorme. España es el país que mejor entiende la región, el que tiene más afinidad cultural, económica y empresarial, y eso la convierte en una pieza clave dentro del acuerdo con Mercosur.

Desde su punto de vista, ¿España sale globalmente beneficiada o perjudicada por este acuerdo?

Creo que es un acuerdo claramente muy favorable y muy ventajoso para España. En primer lugar, porque la sitúa en una posición geopolítica fuerte dentro de la Unión Europea. España se convierte en la gran baza europea para la relación con Latinoamérica y, en particular, con Mercosur.

En segundo lugar, por el enorme volumen de inversiones que España ha realizado en la región desde la liberalización de su economía a mediados de los años noventa. Hoy, por ejemplo, España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil, solo por detrás de Estados Unidos. Grandes empresas españolas como Telefónica o el Banco Santander están profundamente implantadas en el país. Este acuerdo refuerza esa presencia y permite a España consolidar y ampliar su peso económico y político en Brasil y en el conjunto del Mercosur.

¿Qué sectores de la economía española pueden salir más beneficiados con Mercosur?

Hay varios sectores que pueden ganar claramente. El sector automotriz español puede verse muy beneficiado, al igual que los sectores industriales en general. Pero también el sector agropecuario tiene oportunidades importantes, aunque a veces no se perciba así.

El sector vitivinícola es clave. El mercado brasileño del vino está creciendo con mucha fuerza y actualmente está dominado por Europa, sobre todo por Portugal. España tiene margen para competir de igual a igual y ganar cuota. Lo mismo ocurre con el aceite de oliva, que Brasil no produce, lo que abre enormes oportunidades para empresas exportadoras, especialmente de Andalucía y Galicia.

También el sector lácteo, en particular los quesos, puede obtener una ventaja competitiva muy relevante en Brasil. Son productos con valor añadido y con una buena percepción por parte del consumidor brasileño.

¿Estamos hablando de beneficios inmediatos o más bien a medio plazo?

Más bien a medio plazo. Aunque el acuerdo se firme, todavía debe pasar por todo el proceso de ratificación: el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y también el Parlamento del Mercosur. Desde el lado de Mercosur no veo ningún obstáculo, porque todos los países son ampliamente favorables al acuerdo.

Además, este pacto rompe con la imagen de Mercosur como un mercado cerrado al mundo. Crea una de las mayores zonas de libre comercio del planeta y reposiciona tanto a Europa como a Mercosur en el contexto global, en un momento de fuertes tensiones y roces geopolíticos.

¿Puede este acuerdo ayudar a España a diversificar sus mercados exteriores y reducir su dependencia de la Unión Europea?

Sí, claramente. Si España adopta una política industrial orientada a aprovechar Mercosur como eje estratégico, puede beneficiarse enormemente. La proximidad cultural, económica y empresarial con los países de la región, incluso con Brasil, es una ventaja que otros países europeos no tienen.

España puede usar este acuerdo para diversificar mercados, ganar peso internacional y reducir su dependencia exclusiva del mercado europeo, algo especialmente importante en un contexto global tan incierto.

En Francia y también en España estamos viendo protestas de agricultores y ganaderos ¿Comparte ese temor a una competencia desleal o inseguridad alimentaria?

No lo comparto. En el caso de Francia hay un componente político muy claro. Se han difundido muchas exageraciones e incluso mentiras sobre Brasil. Es cierto que Brasil es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero su principal cliente hoy es China, que absorbe gran parte de su producción agrícola.

Además, Brasil ha aceptado todas las salvaguardas exigidas por la Unión Europea. Cumple los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los protocolos ambientales, es signatario del Acuerdo de París y ha adaptado su agricultura a todas las condiciones impuestas por Europa. Hablar de una invasión de productos agroalimentarios es falso.

¿Las cuotas y salvaguardas serán suficientes para proteger al campo español?

Sí, son más que suficientes. El acuerdo fija cuotas muy claras, como las 99.000 toneladas anuales de carne de vacuno, además de límites para la carne de cerdo y de pollo. Incluso se ha creado un fondo de 1.000 millones de euros para indemnizar posibles desequilibrios, lo que fue clave para desbloquear la posición de países como Italia.

Además, si no se cumplen las salvaguardias, la Unión Europea tiene derecho a bloquear automáticamente las importaciones desde Mercosur. Eso está claramente recogido en el texto del acuerdo.

El Gobierno defiende que el acuerdo permitirá un acceso más seguro a materias primas como la soja ¿Es así?

Sí, y es un argumento muy sólido. Brasil es una potencia agrícola con condiciones geográficas y climáticas excepcionales, capaz de tener hasta tres cosechas anuales. Un acceso más favorable a la soja puede reducir de forma significativa los costes de los piensos, que son uno de los mayores gastos de la ganadería española.

Esto puede mejorar la competitividad del sector ganadero europeo en su conjunto, no debilitarlo.

Mirando al futuro, ¿es Mercosur una oportunidad estratégica para España?

Sin duda. España siempre ha sido estratégica para Latinoamérica y Latinoamérica para España. La presencia española en Mercosur ha sido muy positiva hasta ahora y puede serlo aún más.

Yo siempre digo que hay que recuperar el espíritu del inmigrante gallego: venir con humildad, arrimar el hombro y trabajar. Así fue como muchos españoles construyeron oportunidades en América. Hoy, las oportunidades están ahí de nuevo, y España tiene todo para aprovecharlas.