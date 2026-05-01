"TRABAJAR HA DE SERVIR PARA VIVIR"
Feijóo critica que "el Gobierno gane más cuando las familias llegan con menos" a fin de mes
"TRABAJAR HA DE SERVIR PARA VIVIR"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes, con motivo del Día del Trabajador, que no es aceptable que "el Gobierno gane más mientras las familias llegan con menos" recursos a final de mes.
En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha reprochado al Ejecutivo que haya convertido el trabajo en "una carrera de obstáculos", aludiendo al aumento de costes, impuestos y cotizaciones.
Asimismo, ha defendido que "trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar", cuestionando la política económica del Gobierno en materia laboral y fiscal.
En esta línea, reitera que España necesita un cambio para devolver el sentido del esfuerzo y propone hacer que "valga la pena" volver a trabajar.
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