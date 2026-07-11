Feijóo defiende que le critican "por pedir que los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha restado importancia a las críticas recibidas en las últimas semanas por algunas de sus propuestas y ha asegurado que seguirá impulsando debates que considera necesarios. “Me da igual porque estoy aquí para dar debates valientes y dejar un país mejor para los jóvenes”, afirmó durante el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones celebrado en Valladolid.

Feijóo defendió su postura sobre cuestiones como la lucha contra el absentismo laboral fraudulento, la política migratoria o las ayudas a las familias que esperan un hijo. Según explicó, su objetivo es afrontar los problemas sin renunciar a sus responsabilidades políticas, tanto desde el Gobierno como desde la oposición. "Y me han criticado desde la izquierda y desde algunos sindicatos por pedir que los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos ni tampoco los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío. Me da igual, me da igual", espetó.

El líder popular recordó que ya recibió fuertes críticas cuando accedió a la Presidencia de la Xunta en 2009 y consideró que la oposición a sus planteamientos demuestra que su proyecto avanza en la dirección correcta.

Durante su intervención, también apeló a los jóvenes para que se impliquen en la transformación del país y reivindicó al PP como “el partido de las reformas”. En este sentido, prometió trabajar por una España con más oportunidades laborales, mejores salarios y un acceso más fácil a la vivienda.

Feijóo puso el foco en las dificultades que afrontan los jóvenes para emanciparse y aseguró que quiere cambiar una realidad que considera inaceptable. “No os prometo una vida fácil, pero sí una vida justa”, señaló, comprometiéndose a impulsar medidas que faciliten el acceso al alquiler, a la compra de vivienda y al desarrollo de proyectos de vida estables.