Sánchez responde a Feijóo tras llamar "cáncer" al absentismo: "Los derechos no se recortan, se defienden"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra quienes llaman "cáncer" a las bajas laborales o proponen que los trabajadores enfermos "cobren menos", y ha reivindicado la defensa de los derechos laborales frente a cualquier recorte.

"Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado además que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", al tiempo que ha defendido que "los derechos no se recortan, se defienden".

Las declaraciones de Sánchez llegan después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmara este martes que el absentismo laboral es un "cáncer que no podemos pagar" y cuestionara que un trabajador de baja perciba el mismo salario que cuando desempeña su actividad.

Durante un acto organizado por el Círculo de Empresarios Vascos, Feijóo defendió la necesidad de abordar el problema del absentismo y aseguró que "casi 1.200.000 personas no acuden a trabajar todos los días", una situación que, a su juicio, "España no se puede permitir y Euskadi tampoco".

En ese contexto, criticó que algunos convenios colectivos complementen las prestaciones durante las bajas laborales. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", afirmó.

El Gobierno y el PSOE elevan el tono

A las críticas de Sánchez se sumó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien aseguró en sus redes sociales que el PP quiere "volver a gobernar para volver a hacer lo que siempre hacen: aplastar a la clase trabajadora".

Torres reprochó además a Feijóo haber utilizado la palabra "cáncer" para referirse a las bajas laborales, un término que calificó de "tan insensible como sus políticas contra el Estado del bienestar".

También el PSOE arremetió contra el líder popular por plantear, según los socialistas, "recortar el sueldo y las prestaciones" de los trabajadores que se encuentran de baja. "Ya no hay moderación. Es el proyecto ultra", señalaron fuentes del partido, que acusaron a Feijóo de estar dispuesto a "pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan".

Los socialistas recordaron además la reforma laboral aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que, a su juicio, supuso "un intolerable recorte de los derechos de los trabajadores", y sostuvieron que Feijóo propone ahora "la misma receta: menos derechos y más inseguridad".

El PP acusa a Sánchez de manipular sus palabras

Las declaraciones del presidente del Gobierno provocaron una respuesta inmediata de varios dirigentes del Partido Popular, que acusaron a Sánchez de "manipular" las palabras de Feijóo. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que "Sánchez miente, como siempre", y añadió que el jefe del Ejecutivo "está acostumbrado a premiar al que engaña y no al que trabaja". Además, le pidió que "no manipule" las declaraciones del líder popular.

En la misma línea, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, lamentó que resulte imposible mantener "un debate serio" sobre el absentismo laboral sin que se tergiverse el mensaje y defendió que "quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude y el absentismo para tener el derecho a una baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos".

Otros dirigentes populares, como Miguel Tellado, Juan Bravo, Carmen Fúnez, Jaime de los Santos, Alma Ezcurra y Alicia García, también respondieron a Sánchez insistiendo en que el PP diferencia entre las bajas médicas justificadas y el fraude, y defendieron que perseguir el absentismo injustificado supone proteger tanto a los trabajadores como al sistema público.