El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, clausura un acto electoral del PP, a 24 de noviembre de 2026, en Alicante.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido endurecer las penas para los delincuentes sexuales reincidentes y expulsar a los extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual si llega a La Moncloa. El líder popular realizó estos anuncios durante un mitin celebrado en Alicante, en la víspera del 25-N y a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Feijóo ha planteado ampliar la aplicación de la prisión permanente revisable para los "depredadores sexuales y los reincidentes", dentro de sus propuestas en materia de seguridad y protección de las víctimas.

El candidato del PP también ha defendido la expulsión de los extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual, vinculando esta medida a su propuesta de reforzar la respuesta penal frente a este tipo de delitos.

Feijóo promete auditar las pulseras antimaltrato

Durante su intervención, Feijóo también se comprometió a realizar una auditoría completa del sistema de pulseras antimaltrato si accede al Gobierno. El líder del PP ha utilizado los problemas registrados con estos dispositivos como una de sus críticas a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de violencia contra las mujeres.

El candidato popular también ha cuestionado las consecuencias de la aplicación inicial de la ley del "solo sí es sí", que permitió revisar a la baja determinadas condenas, y ha acusado al Gobierno de haber reducido, a su juicio, la seguridad y el bienestar de las mujeres.

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En este contexto, y coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Feijóo afirmó que "en España no habrá sitio para quien no respete a las mujeres ni a las personas LGTBI". También criticó que, en su opinión, la izquierda no sea capaz de trasladar ese mensaje con la misma contundencia.

Críticas al Gobierno y propuestas para las familias

El líder del PP situó sus propuestas en materia de igualdad y seguridad dentro de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez durante la recta final de la campaña electoral. En el mitin de Alicante también defendió extender a toda España la gratuidad de las escuelas infantiles, una medida que vinculó con la conciliación y el apoyo a las familias.

Además, Feijóo se comprometió a impulsar un pacto nacional del agua, con especial referencia a las necesidades de la provincia de Alicante.

El acto contó con la participación del presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que centró parte de su intervención en reclamar más inversiones para Alicante y cuestionar la política del Gobierno en materia de agua e infraestructuras.

Feijóo, por su parte, pidió a los militantes populares que mantengan la movilización hasta el último día de campaña ante las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que la provincia de Alicante elige 12 diputados al Congreso.