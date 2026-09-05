Feijóo exige a Robles que permita comparecer a la directora del CNI por la crisis de Ceuta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que permita la comparecencia de la directora general del CNI, Esperanza Casteleiro, para aclarar lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio.

"Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales", ha afirmado Feijóo durante un acto celebrado en Getafe junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del PP ha dirigido directamente su petición a Robles: "Deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez".

Feijóo pide conocer la información del CNI

Feijóo ha insistido en que el Gobierno debe autorizar la comparecencia para que los grupos parlamentarios puedan conocer la información disponible en el marco reservado de la Comisión de Secretos Oficiales.

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"Deja que nos cuenten la verdad en el formato del secreto", ha reclamado, antes de acusar al Ejecutivo de impedir que España conozca qué ocurrió durante la crisis migratoria de Ceuta.

El líder popular también ha endurecido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser "hostil con los invadidos y dócil con los invasores". Asimismo, ha reprochado al Ejecutivo que sea "duro" con los millones de españoles que se manifestaron el pasado miércoles y, en su opinión, "blando con las mafias que traen a miles de personas a morir en el mar".