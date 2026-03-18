Feijóo insta a evitar “otro decreto ómnibus” y Sánchez replica: “¿Sí a la guerra y no a las ayudas?”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este miércoles un enfrentamiento en el Congreso centrado en la guerra de Irán y las medidas económicas para paliar sus efectos.

Feijóo ha advertido al Ejecutivo de que no utilice el conflicto internacional como argumento para aprobar un nuevo decreto ómnibus y le ha instado a adoptar las propuestas fiscales del Partido Popular, como la bajada del IRPF, del IVA de la energía y de los impuestos a los carburantes. Según el dirigente popular, el Gobierno está “aprovechándose” de la situación mientras “cada día recauda más y los españoles tienen menos”.

El líder del PP ha criticado además la falta de rapidez del Ejecutivo ante una crisis que, a su juicio, afecta de forma urgente a transportistas, pescadores, industria y familias. También ha cargado contra lo que considera “maniobras” del Gobierno, asegurando que “los españoles no quieren la guerra, quieren que les dejen en paz”.

Sánchez acusa al PP de bloquear ayudas

En su respuesta, Sánchez ha reprochado a Feijóo que se esté “poniendo la venda antes de la herida” y le ha acusado de anticipar un voto en contra del paquete de medidas que el Ejecutivo prevé aprobar en un próximo Consejo de Ministros extraordinario.

El presidente ha defendido la actuación de su Gobierno en crisis anteriores como la pandemia, la guerra en Ucrania o la crisis energética, y ha asegurado que el objetivo volverá a ser “proteger a la gente” ante el impacto económico del conflicto en Irán.

Además, ha exigido al PP que aclare su posición internacional: “¿Apoya o no la guerra de Trump e Israel en Irán?”, ha preguntado, contraponiendo la postura del Ejecutivo, basada en la defensa del derecho internacional, el multilateralismo y el “No a la guerra”.