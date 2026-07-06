Feijóo anuncia una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social". "Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público. Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Feijóo en una entrevista en "Espejo Público" de Antena 3, al ser preguntado por la ley aprobada la semana pasada en la Comunidad de Madrid. En este sentido, la Asamblea de Madrid aprobó el jueves, con los votos de PP y Vox, en un Pleno extraordinario la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

La región se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas. En el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo.

Críticas a los viajes internacionales de Begoña Gómez

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que es "impropio" que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que está "imputada", se "pasee por los foros internacionales", si bien ha señalado que es el juez Juan Carlos Peinado el que deberá decidir si le devuelve el pasaporte para poder viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

A menos de 24 horas para que arranque esa cumbre de la OTAN, el juez aún no ha tomado una decisión sobre si autoriza a Begoña Gómez a viajar como parte de la delegación española a Turquía y después a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. Peinado le impuso medidas cautelares que incluían la entrega del pasaporte y la prohibición de desplazarse al extranjero.

Al ser preguntado si cree que Begoña Gómez debería poder viajar a la cumbre de la OTAN acompañando al jefe del Ejecutivo, Feijóo ha dicho que él no sabe si "es necesario que las mujeres de los primeros ministros o de los presidentes del Gobierno acudan a la cumbre de la OTAN". Dicho esto, ha añadido que él no es quien para decidir si "la retirada del pasaporte" es "una medida proporcional".

Al ser interrogado de nuevo si ve proporcional esa retirada del pasaporte, el presidente del PP ha recalcado que él no es juez y ha subrayado que él distingue "el ámbito político del ámbito judicial". Según ha añadido, "hay medidas para poder recurrir esa decisión cautelar" y él supone que "las habrán implementado".

"Pero lo que a mí me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente del Gobierno, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales", ha manifestado el presidente del Partido Popular. En este sentido, ha indicado que él imagina que el "comentario" por parte de otros primeros ministros en "cualquier cumbre donde aparece la mujer del presidente del Gobierno" será decir "'oye que la mujer del presidente de España está imputada por varios delitos'". "Eso debemos de evitarlo como sea", ha afirmado.

Alusión a los estudios de las hijas de Sánchez

Por otra parte, el jefe de la oposición ha destacado el hecho de que las hijas del presidente del Gobierno estudien en universidades privadas, después de que Begoña Gómez haya pedido autorización para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija.

"Está muy bien saber que el señor Sánchez manda a sus hijas a universidades privadas extranjeras. Yo no tengo nada contra eso", ha dicho, si bien ha añadido: "Aquí hay un gran debate sobre lo público y lo privado, pues hombre, no está mal esa información".