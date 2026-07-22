Feijóo llama a Sánchez "señor X" de la corrupción y afirma que "merece un castigo electoral"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el “señor X” de la corrupción y a la Moncloa como “epicentro” de este fenómeno, garantizando que “se sabrá todo” gracias al trabajo de la Justicia independiente.

Durante la rueda de prensa para hacer balance del curso político en la sede de Génova, Feijóo ha proclamado que “hay una relación de causa-efecto entre la llegada de Sánchez al Gobierno y que la corrupción lo invadiese todo a su alrededor”.

“Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales”, ha sentenciado el líder del PP, calificándolo como el “nexo político corruptor”.

Todos en el banquillo

“Veremos las otras causas de José Luis Ábalos, el desarrollo de las de Santos Cerdán, lo que hay en la causa de hidrocarburos; veremos a la secretaria y a las hijas de Zapatero en un juzgado y a la mujer de Sánchez en un banquillo delante de un jurado”, ha pronosticado Feijóo, antes de añadir que se verá también “si hay financiación ilegal”.

Feijóo ha admitido que “da igual si ocurrió con su ignorancia o con su participación activa o pasiva”, porque “la responsabilidad política de la mayor corrupción de nuestra democracia es suya”. Por ello, ha prometido que su llegada al Ejecutivo no será un mero relevo, sino “una limpieza a fondo” y una “reconstrucción nacional”.

"Activa cuenta atrás" para echar a Sánchez: "Merece un castigo electoral por ser una desgracia para España"

El presidente de los populares ha asegurado que se “activa la cuenta atrás” para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Coincidiendo con la víspera de que se cumplan tres años de las elecciones generales, Feijóo ha dado por “acabada” la legislatura y ha indicado que el Gobierno está “políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo”.

"La distancia de Sánchez con la calle es sideral"

“El Gobierno ha perdido el respaldo social. Su distancia con la calle es sideral”, ha aseverado Feijóo, añadiendo que España “ya ha cambiado de opinión y solo falta que Sánchez cambie de domicilio”.

Es más, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo “ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría”. Según el líder de la oposición, si Sánchez afronta su “último verano en La Mareta” y sus “últimas Navidades en La Moncloa” es porque “no merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país”.

En este sentido, Feijóo sostiene que el Ejecutivo “ha robado” y no tiene autoridad moral para recuperar el dinero público, por lo que considera que la única salida democrática es la convocatoria inmediata de elecciones.

Política exterior y solidaridad por los incendios

Asimismo, Feijóo ha señalado que España no puede seguir actuando “en connivencia con regímenes dictatoriales” y ha criticado la “opacidad y oscurantismo” del Ejecutivo en materia internacional, citando el aumento del gasto en Defensa, los acuerdos sobre Gibraltar o los compromisos con Marruecos.

Finalmente, el líder del PP ha trasladado su solidaridad con todos los afectados por los incendios, especialmente con los vecinos de La Mierla (Guadalajara), confirmando que se ha puesto en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el alcalde de Tamajón.