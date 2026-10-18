Feijóo pide una amplia mayoría en Cataluña y encarga a Albiol la ley anitokupas: "Decencia sí, Sánchez no"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo una amplia mayoría en Cataluña para impulsar un cambio de Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, durante un acto en Barcelona en el que ha lanzado duras críticas contra Pedro Sánchez. "Decencia sí, Sánchez no", ha proclamado.

El líder popular ha intervenido en el Palau de Congressos de Catalunya, acompañado por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol.

Feijóo ha defendido la necesidad de un Ejecutivo que sepa gestionar y ha reivindicado su compromiso con las pensiones, la sanidad y la educación públicas. "Pensiones, sí, por supuesto. Joyas en cajas fuertes, no. Sanidad pública, sí. Chistorras, no. Educación pública, sí. Mordidas, no", ha afirmado.

Críticas al PSOE por la vivienda y los casos de corrupción

El presidente del PP ha acusado al Gobierno de encadenar "una mentira con otra y un escándalo con el siguiente", rechazando lo que considera una estrategia del miedo del PSOE frente a un posible Gobierno popular.

"El maestro de la mentira dando lecciones de verdad. Hombre, usted tiene la cara muy dura, señor Sánchez", ha declarado.

También se ha referido a la dimisión de la exportavoz socialista Montse Mínguez, cuestionando los motivos de su salida y criticando la política de vivienda del Ejecutivo.

Feijóo ha acusado a Sánchez de no haber construido "ninguna" vivienda durante sus ocho años de mandato y de mantener, a su juicio, un doble discurso sobre los propietarios.

Además, ha descalificado la coalición del PSOE y Frente Amplio para el Senado, a la que ha denominado "coalición de desesperados", y ha llamado a sus simpatizantes a movilizarse para las elecciones.

Feijóo acusa a Sánchez de actuar con sumisión ante Marruecos

En materia migratoria, el dirigente popular ha criticado la respuesta del Gobierno a la crisis de Ceuta y ha cuestionado que Sánchez la haya presentado como un episodio puntual.

"¿Qué tienen de él los servicios de inteligencia marroquíes para que Sánchez aguante todo esto?", ha preguntado Feijóo, que ha acusado al presidente de defender los intereses de Marruecos.

El candidato del PP ha asegurado que, si llega a la Moncloa, mantendrá una relación con el país norteafricano basada en "buena vecindad y firmeza, nunca sumisión".

Por último, ha reclamado reforzar las fronteras europeas, dotar de más medios a las fuerzas policiales en Ceuta y Melilla y endurecer la legislación de extranjería, con el objetivo, según ha señalado, de evitar que España "sea un coladero".