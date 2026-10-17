Rueda pide que Galicia sea el “motor del cambio” para llevar a Feijóo a la Moncloa

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha pedido este sábado que Galicia sea el "motor del cambio" para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo ha hecho durante un homenaje a antiguos alcaldes y concejales populares celebrado en Sanxenxo (Pontevedra), donde ha reivindicado el papel de los representantes locales en la trayectoria del partido.

"Feijóo lo merece, porque fue presidente de Galicia durante muchos años, porque nos conoce bien y porque está al frente de un reto que merece todo el apoyo del mundo", ha afirmado Rueda ante los asistentes, a quienes ha reclamado «un esfuerzo más» para afrontar la cita electoral.

El líder de los populares gallegos ha defendido que el partido debe seguir trabajando con verdad, sentidiño y generosidad y ha contrapuesto esa forma de actuar a la de otras formaciones políticas, a las que ha acusado de centrarse en las críticas. «Sin necesidad de tener que hablar de otros, como hacen otros partidos políticos, que se dedican a criticar mientras nosotros nos dedicamos a trabajar», ha señalado.

Rueda reivindica el papel de los ayuntamientos

El acto, bajo el nombre Compromiso compartido, ha reunido a más de 1.500 personas para reconocer la trayectoria de antiguos representantes del PPdeG en la provincia de Pontevedra. El homenaje ha puesto en valor a quienes ejercieron como alcaldes y concejales, tanto desde el gobierno municipal como desde la oposición.

Rueda ha definido el encuentro como un acto bonito, emocionante y muy justo y ha destacado el legado de quienes contribuyeron al desarrollo de sus municipios y al crecimiento del partido en Galicia.

El presidente del PPdeG ha reivindicado que la buena política empieza "en lo pequeño, por lo local", y ha animado a los antiguos cargos públicos a servir de ejemplo para afrontar los próximos retos electorales, tanto las generales del 29-N como las municipales de 2027.

Rajoy llama a seguir trabajando por Feijóo

En el homenaje también ha intervenido el expresidente del Gobierno y presidente honorífico del PPdeG, Mariano Rajoy, que ha recordado los aprendizajes adquiridos durante su etapa de representación municipal.

"Al fin, solo recordamos lo que estamos viviendo hoy en este acto: que todos fuimos concejales o alcaldes del PP y a mucha honra, muy orgullosos", ha afirmado Rajoy, que también ha pedido un esfuerzo para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno.

Rueda ha destacado la experiencia municipal del expresidente y ha defendido que los ayuntamientos son una escuela para la gestión pública. "Mariano Rajoy ve las cosas donde hay que verlas, desde los ayuntamientos", ha señalado.

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, también ha participado en el acto, en el que el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha ejercido de anfitrión.