El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo propondrá lo que el PP denominó una “ley de nietos vasca” para que los que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados. Feijóo ahondó en este asunto en el acto electoral que celebró ayer en Pamplona junto a la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, el presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, y la candidata al Congreso, Leticia San Martín.

Fuentes del PP avanzaron que esta reforma legal para “facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror en las calles del País Vasco”. De esta forma, el presidente del PP aprovechó el mitin en Pamplona, una autonomía y una ciudad cuyos gobiernos “se basan en las alianzas entre el PSOE y Bildu”, para desvelar una de las medidas que estaba pendiente de concretar en el programa del partido para las generales del 29 de noviembre, añadieron las mismas fuentes.

En concreto, se trata de la medida 132 de su programa “La Reconstrucción Nacional”, en el que asegura que “quienes tuvieron que huir de ETA podrán volver a votar en su municipio”. Feijóo presentó ese documento hace seis días en Madrid pero dejó algunos huecos con anuncios que desvelará en campaña. “Promoveremos la reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto en el municipio en el que estuvieran empadronados”, reza el programa del PP.

Apoyo a Jon Echevarría

Feijóo hace esta propuesta un día antes de viajar a Guipúzcoa para apoyar a su candidato al Congreso, Jon Echevarría, y al resto de compañeros del Partido Popular vasco que están siendo “agredidos, amenazados y amedrentados por los violentos cuyo referentes políticos sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez”, según el PP.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, también anunció un pacto nacional por el mundo rural que incluirá, entre otras medidas, una fiscalidad específica para el sector, menos burocracia, mano de obra basada en una inmigración “ordenada” y más control de fronteras, de forma que lo que entre en España se produzca con las mismas normas que se exigen a los productores españoles. “Yo no voy a pedir el voto del campo para exprimirlo más. Yo voy a pedir el voto del campo para ayudarlo un poco más”, declaró durante la visita de Feijóo a la explotación agrícola y ganadera La Carbona (Lleida), junto al presidente del PP catalán, el candidato “número uno” al Congreso, Roger Melero, y el presidente del PP de Lleida, Xavi Palau.

Feijóo, en un acto electoral rodeado de vacas, justificó esta visita para “saldar algunas de las deudas” que el Estado tiene con este sector. “No vengo a regalar los oídos al sector agroalimentario y rural”, afirmó, donde defendió “menos ideología, menos propaganda, más sentido común y más responsabilidad y rentabilidad para el que trabaja”.

El PSOE propone que se rebaje la edad para poder votar hasta los 16 años El PSOE propone en su programa electoral rebajar la edad de voto a los 16 años y crear un escaño en las Cortes sin derecho a voto para que la sociedad civil pueda preguntar al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas, así como la supresión parcial de los aforamientos y la modificación del funcionamiento del Senado. La rebaja de la edad de voto requeriría modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que reconoce el derecho de sufragio a los españoles mayores de edad, fijada en 18 años por el artículo 12 de la Constitución.

Frente Amplio quiere limitar las herencias de los ricos a 10 millones por heredero Frente Amplio recoge dentro de su programa electoral para los comicios del 29N la limitación de las herencias de los ultrarricos, topándolas a una cantidad máxima de 10 millones de euros por heredero de un gran patrimonio. Según informó la candidatura, esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se tendrán en cuenta las donaciones recibidas en vida.