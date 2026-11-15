Feijóo: “Lo que se necesita es decencia, ambición y gestión”

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pidió en un mitin celebrado en Santander ante unas 4.000 personas movilizar el voto para su formación de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, y defendió que España necesita “decencia, ambición y gestión” para abrir una nueva etapa política. Durante su intervención, el expresidente gallego acusó al Gobierno de haber llevado al país a la decadencia, con “un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas”.

El líder “popular” reivindicó la gestión de su partido en los territorios donde gobierna y aseguró que “cuando gobierna el PP las cosas funcionan”. Feijóo centró buena parte de su intervención en contraponer el proyecto del PP al del PSOE, al que acusó de “empobrecer a los ciudadanos, dificultar el acceso a la vivienda, deteriorar los servicios públicos y generar un clima de enfrentamiento político”.

En este contexto, insistió en que su formación representa una alternativa basada “en la gestión y el cumplimiento de los compromisos”, ya que, según aseguró, su programa electoral “no es un trámite, sino un contrato” que va a cumplir en los próximos cuatro años. “España no necesita un impostor. España necesita un servidor. Y yo lo soy”, señaló, antes de comprometerse a gobernar para todos los ciudadanos, “sin muros ni bandos”.

El presidente del PP también cargó contra Sánchez por los distintos casos judiciales y las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE. Entre otros asuntos, mencionó las investigaciones sobre la financiación socialista, la situación del fiscal general del Estado y la investigación de la Fiscalía Europea sobre el sistema de pulseras antimaltrato. Así, opinó que la acumulación de estos asuntos explica el adelanto electoral y demuestra que el presidente del Gobierno “está muerto de miedo por el calvario judicial que le espera”.

Medidas económicas

En materia económica, Feijóo se comprometió a reducir la presión fiscal y mejorar los servicios públicos. Entre sus promesas, destacó una rebaja del IRPF para los trabajadores jóvenes durante sus primeros años de empleo, por lo que estarán exentos de pagar este impuesto el primer año, abonarán el 75% el segundo, el 50% el tercero y el 25% el cuarto. También planteó medidas de apoyo a las familias con hijos, a los jóvenes y a quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda. En este último ámbito, defendió que el esfuerzo y el trabajo “deben permitir emanciparse sin depender de una herencia”.

El líder popular también garantizó que, si llega al Gobierno, revalorizará las pensiones cada año conforme al IPC y prometió recuperar la seguridad y la puntualidad del transporte ferroviario, en donde aseveró que restaurará las antiguas indemnizaciones de Renfe por retrasos en los AVE. Aseguró que nombrará ministros “que sepan, que no roben y que gestionen”, con el objetivo de recuperar el prestigio de las instituciones.