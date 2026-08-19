Feijóo pide mando único en Ceuta, retorno o expulsión de migrantes, y "reciprocidad" en la relación con Marruecos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado siete "soluciones imprescindibles" para afrontar la crisis migratoria de Ceuta; entre ellas, un mando único en la ciudad autónoma, así como el regreso voluntario o la expulsión de "todos los que han entrado ilegalmente", y la "reciprocidad" en las relaciones con Marruecos.

"Un mando único ya; el regreso voluntario o la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente; el respeto y la reciprocidad en las relaciones con Marruecos; usar todos los medios; garantizar la inviolabilidad de la frontera con infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales; el reconocimiento europeo de Ceuta; y un plan de reactivación de la economía", ha enumerado Feijóo.

Así se ha expresado este miércoles en una rueda de prensa desde la ciudad autónoma, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, donde ha instado a implementar dichas propuestas de forma "urgente"; avisando de que, en el caso de que el Gobierno las desatienda, él mismo asumiría el compromiso de aplicarlas si obtiene "la confianza de los ciudadanos para gobernar España".

"La integridad territorial española no se cuestiona"

Feijóo ha desgranado así una a una las medidas presentadas. En primer lugar, ha reclamado un mando único en Ceuta y convocar el Consejo de Seguridad Nacional; y en segundo lugar, ha vuelto a pedir el retorno o la expulsión de "todos" los migrantes que entraron "ilegalmente" en Ceuta, instando al Ejecutivo central a activar el procedimiento legal de repatriación así como un calendario para finalizar todos los expedientes.

Su tercera propuesta responde a mantener una relación de "vecindad" con Marruecos basada en "el respeto" y "la reciprocidad" puesto que "la integridad territorial española no se cuestiona". Seguida de la necesidad de utilizar todos los instrumentos disponibles para hacer frente a la situación: "España tiene la fuerza, la ley, los medios y los aliados necesarios; lo que ha faltado es un gobierno dispuesto a utilizarlos, que nadie nos diga que no se puede, lo que ocurre es que no se quiere".

"Lo que ocurrió el 30 de julio responde a lo que el reglamento define como instrumentalización, sea por acción o por omisión se facilitó el desplazamiento de decenas de miles de personas desde Marruecos a la Unión Europea. Este gobierno ha subcontratado la llave de la frontera sur de Europa a la buena voluntad de Marruecos y eso es inadmisible, la seguridad de una ciudad española no puede depender de ninguna nación extranjera", ha advertido.

En quinto lugar, ha abogado por un plan de protección de la frontera, para que esta sea "inviolable", basado en cuatro elementos: infraestructuras, con la prolongación del perímetro fronterizo "empezando por el espigón del Tarajal"; refuerzo "permanente" de medios humanos; tecnología, instalando "un sistema integrado de vigilancia marítima y costera que permita detectar cualquier aproximación irregular que alcance la frontera"; y reformas legales.

Finalmente, ha pedido un asiento para Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones: "Ceuta y Melilla tienen que dejar de ser un asunto que España explica en Bruselas para explicarlo ellas con voz propia". Por último, ha propuesto un plan de reactivación para "recuperar" la economía en Ceuta y "consolidar" una nueva. "Un plan de compromisos con el que llevamos ya algún tiempo trabajando y que supone una inversión de al menos 650 millones para Ceuta y Melilla en los próximos seis años", ha adelantado.

Acusa al Gobierno de tratar la crisis como "un episodio de verano"

El líder de la oposición ha cargado así contra el Gobierno por, a su juicio, tratar la crisis migratoria de Ceuta como "un simple episodio de verano"; denunciando que, veinte días después, los ceutíes sigan "sufriendo el abandono" del Ejecutivo central.

"Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026 y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo por redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales", ha criticado.

Feijóo ha reprochado que Ceuta vaya a cumplir tres semanas "escuchando que todo está bajo control, sin soluciones efectivas" y sin una sola explicación de qué es lo que ha pasado: "Todavía hoy no sabemos exactamente por qué ha pasado".

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"Hasta aquí hemos llegado"

Ante ello, el presidente 'popular' ha explicado que vuelve una segunda vez a Ceuta "por responsabilidad" y "por cumplir" con su deber, como una oportunidad para, además de "describir la realidad", concretar las propuestas de su formación. "Por aquí han pasado siete ministros, ninguno de ellos ha tenido una propuesta concreta, creo que es hora de decir que hasta aquí hemos llegado", ha sentenciado.

Con todo, ha señalado que lleva veinte días viendo como Ceuta sostiene "sola" la frontera de España, y del sur de Europa. "No es fácil, no hay antecedentes, y lo ha hecho sin perder la calma, sin perder la cabeza y sin dar un paso atrás", ha celebrado, alegando que la ciudad autónoma "no puede acostumbrarse a vivir pendiente de que otro decida abrir o cerrar la frontera" puesto que "en eso consiste ejercer la soberanía".

"Yo estoy aquí para eso, la seguridad de España se ejerce desde España. Nuestro país necesita una reconstrucción nacional, un Estado que se anticipe en lugar de llegar tarde, que no delegue en otros lo que le corresponde y que nunca vuelva a dejar a 80.000 españoles sosteniendo solos una frontera. Ceuta ha cumplido con España y ahora le toca a España cumplir con Ceuta. Tienen mi palabra de que mi formación política sí lo hará", ha concluido.