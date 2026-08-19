OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL
El PP llevará al Tribunal Supremo la negativa de ministros a comparecer en el Senado
OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Partido Popular llevará ante el Tribunal Supremo la decisión de ministros del Gobierno de no comparecer este mes de agosto en el Senado para "informar a los ceutíes" y al resto de españoles de "por qué se ha invadido Ceuta".
Los populares toman esta decisión para que el Alto Tribunal aclare si "se pueden negar a comparecer en la Cámara de representación territorial de las Cortes Generales" y "no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta". "El Gobierno no puede decidir en qué Cámara acepta ser controlado", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa desde la ciudad autónoma, en referencia al argumento de Moncloa de remitirse a las comparecencias del Congreso.
Acudir a la Cámara baja "no exime" a los responsables del Ejecutivo de rendir cuentas en el Senado --que lo solicitó "en primer lugar"--, ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa desde Ceuta.
También ha advertido que utilizarán "todos los instrumentos al alcance" para que se cumpla "esta obligación constitucional" y ha tildado de "demoledor" que "algunos primeros ministros europeos" hayan comparecido antes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"La absoluta irresponsabilidad del gobierno central está desprotegiendo a más de 80.000 españoles que residen en Ceuta. También está dejando a su suerte a miles de personas que vagan por las calles y por las playas, muchos de ellos sin alimento", ha aseverado Feijóo.
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