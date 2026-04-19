Feijóo pide que Moreno repita para “consolidar el cambio”

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó este domingo a su partido a trabajar por revalidar en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo la mayoría absoluta con la que el PP-A de Juanma Moreno venció en los anteriores comicios de 2022, desde la premisa de que el actual presidente de la Junta “merecía” lograr esa nueva victoria para “consolidar el cambio” promovido por su gobierno que “le había sentado bien a Andalucía”. Así lo señaló el líder nacional del PP durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP-A celebrada en Córdoba, en la que Feijóo tomó la palabra después del propio Juanma Moreno, quien apeló en su discurso a la necesidad, a su juicio, de renovar una mayoría suficiente que garantizara “estabilidad” para Andalucía.

En línea con lo señalado por Moreno en su intervención, Feijóo expuso que las mayorías absolutas eran “muy difíciles” de conseguir, pero defendió que el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta la merecía, porque era “el primer servidor público” y “el mejor jugador de Andalucía”, y practicaba “buena política” que se reflejaba en resultados. Así, el líder del PP subrayó que “se había progresado en Andalucía” con el Gobierno de Juanma Moreno “más que en el resto de España”, y apuntó que “en la mayoría de los indicadores, Andalucía estaba a la cabeza del progreso de España” porque “había un gran partido al servicio”.

“Aquí se había progresado porque había un gran equipo” y “un gran presidente”, proclamó Feijóo, quien en ese punto dijo que podía dar testimonio de que, “desde hacía cuatro años, cuando hablabas de Andalucía” fuera, “hablabas de Juanma Moreno”. Además, sostuvo que “estaba claro que el cambio le había sentado bien a Andalucía”, donde “ahora ya nadie se resignaba” ni “se conformaba”.

Bloqueos

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en Gibraleón (Huelva) que los andaluces se enfrentarán el próximo 17 de mayo en las elecciones a la Junta a la disyuntiva de “defender y dignificar el Estado del bienestar” o continuar con la “privatización” de los servicios públicos, una tendencia que atribuyó a la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno. Sánchez realizó estas declaraciones en un acto público en la provincia onubense, el primero al que acudió antes del inicio de la campaña electoral andaluza. Allí advirtió a los ciudadanos de que “no os den gato por liebre”, al considerar que la privatización de la sanidad puede hacerse tanto de forma explícita como “a la chita callando”, pero con efectos similares.