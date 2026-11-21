El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "no fiarse" de las encuestas ni del ambiente de euforia que recorre al partido tras el "cara a cara" con Pedro Sánchez, en el que los populares consideran que su candidato "vapuleó" al jefe del Ejecutivo, ya que, según ha resaltado, "son capaces de todo" y "heridos son todavía más peligrosos".

Así se ha pronunciado en un mitin en la plaza de toros de Valencia donde el PP ha llenado el aforo con 12.000 personas, según fuentes del partido. Allí, Feijóo ha compartido escenario con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.

El líder del PP ha reconocido que "para mucha gente" el "cara a cara" del jueves fue una "gran victoria emocional", sobre todo para la gente que se ha sentido "abandonada", pero ha pedido "culminarlo" el día 29 de noviembre en las urnas.

"30 años en el ruedo" pero con "el hambre de un novillero"

"Los españoles merecíamos una alegría pero insisto, no nos precipitemos porque no hay nada que celebrar. Por eso, ni una sonrisa de más ni un minuto de relajación. No os fiéis de las encuestas, no nos fiéis del ambiente. Los conocemos, son capaces de todos y heridos son todavía más peligrosos", ha avisado.

Feijóo, que ha admitido que "probablemente" este sea el "acto más masivo" de la campaña para las elecciones de noviembre, ha querido usar un símil taurino. "Después de 30 años en el ruedo, muchas tardes y más de una cornada, tengo el hambre de un novillero. Vamos a por todas, vamos a ganar y vamos a cambiar nuestro país", ha proclamado, ante un público entregado que le coreaba "presidente, presidente" y "oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa".