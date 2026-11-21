Los principales partidos políticos han chocado este jueves en torno al modelo de financiación del cine y el futuro de la Ley del Cine durante un debate celebrado en la sede de Écija Abogados, en el que Vox ha rechazado mantener las subvenciones públicas "de manera indefinida" mientras que el PP ha garantizado que su formación no estará "del lado de la censura" ante los reproches de la izquierda por su relación con los de Santiago Abascal.

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Las formaciones han participado en un debate sobre el futuro del sector audiovisual, organizado por AECINE, con el apoyo de EGEDA, en el que han hablado la portavoz de Cultura del PP, Sol Cruz-Guzmán —que no ha podido acudir presencialmente al encuentro al encontrarse "incomunicada" en Sevilla por el accidente ferroviario de Urda—, el portavoz de Vox, José Ramírez del Río, el portavoz del PSOE, Pablo Uburburu, el de Frente Amplio (Nahuel González), y Podemos (Mariano Muniesa).

Uno de los principales bloques del debate ha abordado acerca del modelo de ayudas públicas directas y la estabilidad de la financiación para garantizar la consolidación de la producción independiente. En este apartado, Ramírez del Río ha defendido que las subvenciones deben ser previsibles presupuestariamente, transparentes y concedidas en régimen de concurrencia competitiva, además de contar con "neutralidad ideológica".

Del Río ha defendido que se debe conseguir una industria audiovisual "más fuerte y competitiva", pero ha rechazado que esto pase por mantener una aportación de dinero público "de manera indefinida". El representante de Vox ha insistido en que el dinero de los contribuyentes debe servir para reforzar una industria cinematográfica "solvente y capaz", y no para generar "dependencias" de las administraciones públicas.

A su vez, ha defendido que las ayudas no deben estar "tan sesgadas como años pasados" y ha desvelado que ha habido profesionales "vetados" por el Ministerio. "No me atrevo a dar sus nombres para no perjudicarles", ha señalado. Durante su intervención, no ha aclarado si su formación es partidaria de ampliar a las ayudas estatales el criterio aplicado por la formación en Castilla y León de pedir la firma de una "declaración de compromiso" para garantizar que las películas no incluyan "adoctrinamiento ideológico".

Por su parte, Cruz-Guzmán ha reclamado reforzar la presencia española en las negociaciones europeas y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones para facilitar el acceso de las productoras a la financiación. "El talento del cine español no está en duda", ha manifestado.

Nahuel González ha preguntado al PP si, en caso de llegar al Gobierno, dejaría el sector cultural en manos de Vox y cedería ante una ideología que, a su juicio, ataca al cine español por su diversidad. Cruz-Guzmán ha respondido que su partido no estará "del lado de la censura" y ha situado la "cultura en libertad" como eje de su proyecto. "La cultura va a ser un punto fuerte del proyecto de Gobierno de Feijóo", ha apostillado.

Ley del Cine

Por otro lado, sobre la Ley del Cine, Ramírez del Río ha justificado el rechazo de Vox al anterior proyecto de Ley del Cine por considerar que no contenía una definición "clara y coherente" del productor independiente. A su juicio, esta contradicción generaba inseguridad jurídica y un problema normativo que debía corregirse.

En este sentido, ha advertido de que no se pueden aceptar situaciones como conceder una subvención de un millón de euros a una película que tenga 50 espectadores, porque este tipo de casos generan "desconfianza en una parte grande del espectador".

El representante de Vox también ha reclamado aumentar los incentivos fiscales para atraer rodajes y producciones internacionales a España y competir con otros países. En este punto, ha aludido a los "desastres" de los últimos tiempos, en referencia al apagón y a los accidentes ferroviarios, que, a su juicio, no han contribuido a reforzar la imagen del país.

Por su parte, el representante de Podemos, Mariano Muniesa, se ha comprometido a impulsar un nuevo proyecto de Ley del Cine en un plazo máximo de un año si su formación tiene capacidad de intervención en el Ministerio de Cultura. También ha planteado la creación de una agencia estatal de cinematografía y una mayor coordinación con los productores independientes europeos.

Desde el PSOE, Pablo Uburburu ha coincidido en que la elaboración de una nueva ley debe partir de un diálogo previo entre el sector y los grupos políticos para establecer un diagnóstico y unos objetivos compartidos. El representante de Frente Amplio, Nahuel González, ha defendido recuperar el proyecto de ley que decayó en el Congreso después de que se hubiera alcanzado un principio de acuerdo sobre el 70% de su contenido.

González ha acusado a las formaciones de derechas de no haber apoyado al sector cultural y ha rechazado las críticas de Vox a la norma. Además, ha advertido de que la libertad creativa es incompatible con la censura y ha defendido que las ayudas permitan impulsar a creadores y empresas capaces de generar empleo, cultura y "marca España".

La representante del PP, Sol Cruz-Guzmán, ha defendido una Ley del Cine "ambiciosa y actualizada", desarrollada "para y por el sector", y ha reclamado dejar a un lado el "manoseo" de la cultura como herramienta de propaganda. "Si tenemos una buena ley del cine, tendremos buen cine español", ha afirmado.

Televisiones públicas y plataformas

Otro de los bloques del debate ha abordado el papel de las plataformas audiovisuales y las televisiones públicas en la financiación, promoción y difusión del cine español.

Desde el PSOE, Pablo ha apostado por que los entes públicos se comprometan más con la compra de derechos, la coproducción y la producción directa, además de cumplir con sus obligaciones de inversión. También ha reclamado que las televisiones públicas asuman un mayor deber de exhibición, promoción y difusión del cine español. Sobre las plataformas, ha considerado que son una oportunidad para la creación y que no existe una situación de monopolio, aunque ha defendido establecer reglas que permitan generar sinergias entre los distintos operadores.

Por su parte, el representante de Podemos, Mariano Muniesa, ha defendido que RTVE y las televisiones autonómicas deben convertirse en el "motor fundamental" del cine español. Desde Frente Amplio, González ha asegurado que las plataformas deben ser una oportunidad y no un obstáculo para el sector, de manera que su capacidad de distribución y financiación no termine convirtiéndose en un "monopolio cerrado" del que se beneficien unos pocos.

El representante de Vox, José Ramírez del Río, ha defendido modificar la legislación para equilibrar el terreno de juego entre las grandes plataformas y las productoras independientes, al considerar que actualmente favorece a los grandes operadores. "Una productora independiente que no pueda conservar nada de lo que produce está condenada", ha advertido.

La representante del PP ha lamentado la escasa presencia que, a su juicio, tiene el cine español en las televisiones públicas, tanto en los informativos como en los espacios de programación cultural. "¿Cómo vamos a ir al cine si no sabemos qué películas hay?", ha planteado, antes de reclamar una promoción más constante de las producciones nacionales y una mayor presencia en los medios públicos. En su opinión, RTVE debe ser un referente en este ámbito y contribuir a crear demanda entre los espectadores.