El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado reforzar la seguridad y la custodia de los votos por correo de cara a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. El líder popular ha vinculado esta propuesta a las investigaciones judiciales que, según ha señalado, afectan a antiguos responsables de Correos.

Durante una entrevista con el youtuber Plex, Feijóo ha planteado incrementar la vigilancia de las sacas o cajas de seguridad en las que se almacenan los sufragios emitidos por correo, con el objetivo de reforzar las garantías del proceso electoral.

"Por lo menos mientras los principales responsables de Correos en la legislatura anterior estén siendo investigados por organización criminal", ha afirmado el dirigente popular al justificar su propuesta.

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Feijóo confía en los funcionarios de Correos, pero cuestiona a sus antiguos directivos

El candidato del PP ha diferenciado entre los trabajadores del servicio postal y quienes ocuparon sus puestos de responsabilidad durante la anterior legislatura. En este sentido, ha expresado su confianza en los funcionarios de Correos, aunque ha evitado asegurar que pondría "la mano en el fuego" por todos los aspectos relacionados con la custodia de los votos.

Feijóo ha sostenido que existe preocupación entre los ciudadanos por el funcionamiento de esta parte del proceso electoral, una inquietud que ha relacionado con lo que denomina el "grado de corrupción" de los anteriores directivos de Correos. El líder popular ha insistido así en la conveniencia de reforzar los mecanismos de control y vigilancia de los votos emitidos por correo antes de su incorporación al escrutinio electoral.

Sus declaraciones se producen en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que el voto por correo constituye una de las modalidades disponibles para ejercer el derecho al sufragio.

Las afirmaciones sobre los antiguos responsables de Correos corresponden a Feijóo y no implican que se haya acreditado ninguna irregularidad en la custodia de los votos de estas elecciones.