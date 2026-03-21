Feijóo pide respeto e inclusión en el Día Mundial del Síndrome de Down

Alberto Núñez Feijóo muestra sus calcetines desparejados en el Congreso, un gesto simbólico de apoyo a la inclusión y visibilidad del Día Mundial del Síndrome de Down.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este sábado “respeto, oportunidades e inclusión” con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, celebrado hoy en todo el mundo.

Feijóo difundió un vídeo en sus redes sociales en el que recordó que “todos somos únicos, pero merecemos lo mismo”, subrayando la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la integración social de las personas con esta condición genética.

El líder popular realizó un gesto simbólico: calzarse un calcetín azul y otro amarillo, siguiendo la propuesta de un grupo de jóvenes con síndrome de Down que visitaron el Congreso de los Diputados días atrás. La acción busca visibilizar la diversidad y la singularidad de cada individuo, y reforzar la necesidad de incluir plenamente a todas las personas en la sociedad.

Según Down España, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética más frecuente, apareciendo de forma espontánea como resultado de una variación cromosómica. A nivel mundial, existen aproximadamente seis millones de personas con síndrome de Down, de las cuales unas 34.000 residen en España.

La federación destaca que la conmemoración busca sensibilizar sobre los desafíos diarios que enfrentan estas personas, promover su participación en educación, empleo y vida comunitaria, y reconocer la labor de familias y profesionales que fomentan su autonomía y bienestar.

Feijóo concluyó su mensaje recordando que este día es un llamado a la acción: “Es responsabilidad de todos garantizar respeto, oportunidades e inclusión para quienes conviven con el síndrome de Down”, reforzando así la visibilidad de esta causa a nivel nacional e internacional.