CONSULTA LOS CANDIDATOS DEL PP
Feijóo critica que haya partidos "con decisión" en el Gobierno que quieren que pierda España: "Vamos a ganarles"
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado que hay partidos con "poder de decisión" en el Gobierno que desean que la selección española pierda la final del Mundial de fútbol que disputará este domingo frente a Argentina. Lo hizo durante un acto celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, donde el PP presentó a sus candidatos a las capitales de provincia gallegas.
"Aquí todos queremos que gane España en el fútbol y en todo, pero no creáis que todos pueden decir lo mismo", afirmó Feijóo ante los asistentes. El presidente del PP sostuvo que existen "alcaldes y alcaldesas en España" pertenecientes a formaciones con capacidad de influencia en el Ejecutivo que están deseando que "pierda España".
En ese contexto, hizo referencia al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, gobernado por el BNG, formación a la que definió como "socios de ERC y Bildu", para concluir con un mensaje de carácter político: "Vamos a ganarles, en fútbol y en todo".
Durante su intervención, Feijóo puso como ejemplo el recorrido de la selección española en el Mundial y destacó que el éxito del combinado nacional se basa en el trabajo colectivo. "España ha llegado a la final porque ha jugado como un equipo", señaló, defendiendo que jugar en equipo significa hacerlo "sin egos y sin ponerlo todo al servicio de una sola persona".
El líder popular expresó además su respaldo al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y al conjunto de jugadores. "Mañana: confianza total en nuestros jugadores, confianza total en Luis de la Fuente y confianza total en nuestro equipo", afirmó. A su juicio, los valores que han llevado a España hasta la final —trabajo, humildad, compañerismo y esfuerzo— constituyen también una lección para la política.
En este sentido, estableció un paralelismo entre el deporte y la situación política nacional. "A España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo", sostuvo, antes de añadir que le gustaría que "España se pareciese más a su selección".
Más allá de la final del Mundial, Feijóo aprovechó el acto para cargar duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y reivindicar un cambio político. "Tenemos el mejor país del mundo. Y solo necesitamos un Gobierno a la altura de nuestro país", aseguró.
El presidente del PP insistió en que "el sanchismo ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción y las urnas serán también su sentencia", al tiempo que lanzó un mensaje sobre la ejemplaridad en la vida pública. "Todos podemos equivocarnos en la vida. Nadie es perfecto. Pero una cosa es meter la pata y otra cosa es meter la mano. Y por ahí no vamos a pasar", afirmó.
Asimismo, planteó una disyuntiva política de cara al futuro: "Hay que elegir: o con Sánchez o con la decencia".
Durante el encuentro, Feijóo también expuso las que considera las tres prioridades que deberán marcar la actuación de los futuros alcaldes del Partido Popular: vivienda, seguridad y apoyo a las familias.
En materia de vivienda, anunció su intención de impulsar un nuevo marco legislativo que permita a los ayuntamientos construir más viviendas y utilizar sus remanentes presupuestarios para financiarlas. "La vivienda es la primera prioridad de nuestro país", aseguró.
Sobre la seguridad, defendió que garantizar la convivencia "no es señalar a nadie, sino proteger a todos", mientras que, respecto a las familias, apeló a situar siempre a los ciudadanos en el centro de la acción política. "Ante el 'yo, yo, yo' de este Gobierno, lo primero son los vecinos, lo segundo son los vecinos y lo tercero son los vecinos", concluyó.
Feijóo cerró su intervención señalando que seguirá la final del Mundial este domingo junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y trasladó un mensaje de apoyo a la selección española en su duelo por el título frente a Argentina.
El Partido Popular presentó este sábado en Santiago de Compostela a sus 50 candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de cara a las elecciones municipales de 2027. El partido mantiene a sus 30 alcaldes actuales y renueva 11 candidaturas en ciudades donde no gobierna.
Entre las principales novedades figuran Ana Méndez (Ourense), David Fernández (León), Poli Suárez (Las Palmas de Gran Canaria), Carlos Tarife (Santa Cruz de Tenerife), Àlex Font (Girona), Iñaki Oyarzabal (Vitoria), Víctor Torres (Palencia), Yolanda de Gregorio (Soria), Elvira Velasco (Zamora), Sonsoles Sánchez-Reyes (Ávila) y Agustín González (Jaén), mientras que el PP mantiene a sus alcaldes en las ciudades donde ya gobierna.
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