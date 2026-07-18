Feijóo critica que haya partidos "con decisión" en el Gobierno que quieren que pierda España: "Vamos a ganarles"

Foto de familia de Alberto Núñez Feijóo junto a los 50 candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincia, presentados este sábado en un acto celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela de cara a las elecciones municipales de 2027.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado que hay partidos con "poder de decisión" en el Gobierno que desean que la selección española pierda la final del Mundial de fútbol que disputará este domingo frente a Argentina. Lo hizo durante un acto celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, donde el PP presentó a sus candidatos a las capitales de provincia gallegas.

"Aquí todos queremos que gane España en el fútbol y en todo, pero no creáis que todos pueden decir lo mismo", afirmó Feijóo ante los asistentes. El presidente del PP sostuvo que existen "alcaldes y alcaldesas en España" pertenecientes a formaciones con capacidad de influencia en el Ejecutivo que están deseando que "pierda España".

En ese contexto, hizo referencia al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, gobernado por el BNG, formación a la que definió como "socios de ERC y Bildu", para concluir con un mensaje de carácter político: "Vamos a ganarles, en fútbol y en todo".

Durante su intervención, Feijóo puso como ejemplo el recorrido de la selección española en el Mundial y destacó que el éxito del combinado nacional se basa en el trabajo colectivo. "España ha llegado a la final porque ha jugado como un equipo", señaló, defendiendo que jugar en equipo significa hacerlo "sin egos y sin ponerlo todo al servicio de una sola persona".

El líder popular expresó además su respaldo al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y al conjunto de jugadores. "Mañana: confianza total en nuestros jugadores, confianza total en Luis de la Fuente y confianza total en nuestro equipo", afirmó. A su juicio, los valores que han llevado a España hasta la final —trabajo, humildad, compañerismo y esfuerzo— constituyen también una lección para la política.

En este sentido, estableció un paralelismo entre el deporte y la situación política nacional. "A España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo", sostuvo, antes de añadir que le gustaría que "España se pareciese más a su selección".

Críticas al Gobierno y al "sanchismo"

Más allá de la final del Mundial, Feijóo aprovechó el acto para cargar duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y reivindicar un cambio político. "Tenemos el mejor país del mundo. Y solo necesitamos un Gobierno a la altura de nuestro país", aseguró.

El presidente del PP insistió en que "el sanchismo ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción y las urnas serán también su sentencia", al tiempo que lanzó un mensaje sobre la ejemplaridad en la vida pública. "Todos podemos equivocarnos en la vida. Nadie es perfecto. Pero una cosa es meter la pata y otra cosa es meter la mano. Y por ahí no vamos a pasar", afirmó.

Asimismo, planteó una disyuntiva política de cara al futuro: "Hay que elegir: o con Sánchez o con la decencia".

Vivienda, seguridad y familias, sus prioridades

Durante el encuentro, Feijóo también expuso las que considera las tres prioridades que deberán marcar la actuación de los futuros alcaldes del Partido Popular: vivienda, seguridad y apoyo a las familias.

En materia de vivienda, anunció su intención de impulsar un nuevo marco legislativo que permita a los ayuntamientos construir más viviendas y utilizar sus remanentes presupuestarios para financiarlas. "La vivienda es la primera prioridad de nuestro país", aseguró.

Sobre la seguridad, defendió que garantizar la convivencia "no es señalar a nadie, sino proteger a todos", mientras que, respecto a las familias, apeló a situar siempre a los ciudadanos en el centro de la acción política. "Ante el 'yo, yo, yo' de este Gobierno, lo primero son los vecinos, lo segundo son los vecinos y lo tercero son los vecinos", concluyó.

Feijóo cerró su intervención señalando que seguirá la final del Mundial este domingo junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y trasladó un mensaje de apoyo a la selección española en su duelo por el título frente a Argentina.

Los 50 candidatos del PP

El Partido Popular presentó este sábado en Santiago de Compostela a sus 50 candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de cara a las elecciones municipales de 2027. El partido mantiene a sus 30 alcaldes actuales y renueva 11 candidaturas en ciudades donde no gobierna.

Andalucía

Almería: María del Mar Vázquez

Cádiz: Bruno García

Córdoba: José María Bellido

Granada: Marifrán Carazo

Huelva: Pilar Miranda

Jaén: Agustín González

Málaga: Francisco de la Torre

Sevilla: José Luis Sanz

Aragón

Huesca: Lorena Orduna

Teruel: Emma Buj

Zaragoza: Natalia Chueca

Asturias

Oviedo: Alfredo Canteli

Illes Balears

Palma: Jaime Martínez Llabrés

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: Poli Suárez

Santa Cruz de Tenerife: Carlos Tarife

Cantabria

Santander: Gema Igual

Castilla-La Mancha

Albacete: Manuel Serrano

Ciudad Real: Francisco Cañizares

Cuenca: Beatriz Jiménez

Guadalajara: Ana Guarinos

Toledo: Carlos Velázquez

Castilla y León

Ávila: Sonsoles Sánchez-Reyes

Burgos: Cristina Ayala

León: David Fernández

Palencia: Víctor Torres

Salamanca: Carlos García Carbayo

Segovia: José Mazarías

Soria: Yolanda de Gregorio

Valladolid: Jesús Julio Carnero

Zamora: Elvira Velasco

Cataluña

Barcelona: Daniel Sirera

Girona: Àlex Font

Lleida: Xavi Palau

Tarragona: Maria Mercè Martorell

Comunidad de Madrid

Madrid: José Luis Martínez-Almeida

Comunidad Valenciana

Alicante: Luis Barcala

Castellón de la Plana: Begoña Carrasco

València: María José Catalá

Extremadura

Badajoz: Ignacio Gragera

Cáceres: Rafael Mateos

Galicia

A Coruña: Miguel Lorenzo

Lugo: Elena Candia

Ourense: Ana Méndez

Pontevedra: Rafael Domínguez

La Rioja

Logroño: Conrado Escobar

Navarra

Pamplona: Cristina Ibarrola

País Vasco

Bilbao (Bizkaia): Esther Martínez

San Sebastián (Gipuzkoa): Borja Corominas

Vitoria-Gasteiz (Álava): Iñaki Oyarzabal

Región de Murcia

Murcia: Rebeca Pérez

Entre las principales novedades figuran Ana Méndez (Ourense), David Fernández (León), Poli Suárez (Las Palmas de Gran Canaria), Carlos Tarife (Santa Cruz de Tenerife), Àlex Font (Girona), Iñaki Oyarzabal (Vitoria), Víctor Torres (Palencia), Yolanda de Gregorio (Soria), Elvira Velasco (Zamora), Sonsoles Sánchez-Reyes (Ávila) y Agustín González (Jaén), mientras que el PP mantiene a sus alcaldes en las ciudades donde ya gobierna.