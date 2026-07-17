Feijóo asegura que el PP tenía "razón" al denunciar la falta de control en la "ley de nietos" tras el acuerdo de la JEC

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su formación tenía "razón" al reclamar "más garantías" y denunciar la falta de "control" en el proceso de concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya exigido motivar de forma suficiente la provincia y el municipio en el que se inscriben los nuevos electores cuando no coincidan con su última residencia en España.

Durante un acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez, Feijóo defendió que "no se puede alterar el censo sin motivación suficiente, sin verificación suficiente y sin vigilancia suficiente".

"Teníamos razón al poner en cuestión la decencia de Sánchez", afirmó el líder popular, quien insistió en que lo irresponsable "no es dudar de las intenciones" del presidente del Gobierno, sino "no hacerlo tras todo" lo que, a su juicio, ha sido "capaz de hacer".

Feijóo aseguró que el Partido Popular continuará exigiendo "rigor" en el cumplimiento de la ley y defendió que la concesión de la nacionalidad española debe realizarse con todas las garantías, al considerar que el pasaporte español "es el título más importante que puede dar España a cualquier persona en el mundo".

Las declaraciones del presidente del PP llegan después de que la Junta Electoral Central acordara solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción para concretar los criterios aplicables en la inscripción de los beneficiarios de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos'.

En su acuerdo, la JEC señala que para "los que no hayan residido en España, la inscripción se hará en el municipio de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes". Además, "Los electores que soliciten la inscripción en un municipio distinto al de su última residencia en España deberán presentar una declaración explicativa de su elección aportando los documentos que lo justifiquen" y en su defecto, el municipio de inscripción en España a efectos electorales lo determinará de oficio la Oficina Consular con los datos que disponga".

El órgano arbitral responde así a las distintas solicitudes recibidas en las últimas semanas sobre la aplicación de esta vía de acceso a la nacionalidad española, cuya vigencia concluyó en octubre de 2025, y ha encargado a la Oficina del Censo Electoral la elaboración de una instrucción que precise los criterios que deberán aplicar las oficinas consulares para determinar el municipio de inscripción electoral de los nuevos ciudadanos españoles.