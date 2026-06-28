Feijóo promete una auditoría del Gobierno si llega a La Moncloa y acusa a Pedro Sánchez de “corrupción de Estado”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que no “amnistiará el sanchismo” si accede al Gobierno y que procederá a una revisión de la gestión del Ejecutivo actual. “Abriré las ventanas, levantaré las alfombras y abriré los cajones”, declaró en una entrevista publicada este domingo en El Confidencial, en referencia a una posible auditoría de las cuentas públicas y los compromisos de gasto adquiridos sin presupuestos.

Además, acusó al Gobierno de haber convertido la política presupuestaria española en “el oeste americano”, donde el sheriff hace lo que quiere, gasta en lo que quiere, incrementa la deuda en más de un 40%. Preguntado sobre los escándalos de corrupción vinculados al Ejecutivo, Feijóo cifró en quince los sumarios abiertos, con 19 delitos que suman más de 1.800 años de cárcel potencial y cerca de un centenar de imputados, “más de la mitad” de los cuales tienen, a su juicio, una “relación directa con el Gobierno o con el partido del Gobierno o con el presidente”. “Tú te puedes equivocar una vez, dos veces en tus personas de confianza. Te pueden salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú”, afirmó.

Insiste en que no presentará una moción de censura si conlleva que “los socios voten todos a favor de Sánchez”

En este sentido, Feijóo señaló que lo que más llama la atención a sus homólogos europeos no es el dinero sustraído, sino “las cloacas y cómo desde el Gobierno se establece un sistema para desactivar las investigaciones de la Policía, de la Guardia Civil, para desacreditar a jueces, a fiscales y a medios de comunicación. Eso es corrupción de Estado”.

Imputación a Zapatero

Sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Feijóo reconoció que le sorprendió. “No me podía imaginar que Zapatero esté en una trama de corrupción organizada nacional e internacional”, zanjó. El líder del PP insistió en que no presentará una moción de censura contra Pedro Sánchez si los votos de los socios de Gobierno no garantizan un cambio del Ejecutivo, porque, según afirma, hacerlo en las condiciones actuales equivaldría a “refrendar al presidente”.

“Hoy, presentar una moción de censura contra Sánchez tiene altísimas posibilidades de perderse y, por lo tanto, de refrendar al presidente del Gobierno”, afirmó Feijóo, quien no obstante recalcó que el PP “estaría dispuesto a presentarla si eso conllevara un cambio de Gobierno hacia la decencia, hacia la convocatoria de elecciones y hacia una alternativa política de España. En este momento no se dan esas circunstancias y hacer cosas que beneficien a Sánchez, conmigo que no cuenten”, matizó el presidente del Partido Popular.