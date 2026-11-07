Feijóo promete que ninguna CCAA tendrá una financiación singular como la de Cataluña

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, promete que si llega al Palacio de la Moncloa ninguna comunidad autónoma abandonará el régimen común ni dispondrá de una financiación singular como la acordada para Cataluña entre el Ejecutivo central y ERC.

El compromiso figura en el programa electoral diseñado por los populares para los comicios generales del 29 de noviembre, cuya presentación formal tendrá lugar este martes en Madrid de la mano de Feijóo y de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, responsable de su redacción.

El aspirante popular reitera su rechazo frontal al trato bilateral pactado con los independentistas e insiste en que cualquier reforma del sistema debe acordarse en foros multilaterales porque "lo que es de todos se decide entre todos". Feijóo ya defendió en septiembre en Málaga un reparto "justo" centrado en garantizar los servicios públicos y no en "financiar territorios", después de que la propuesta del Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) saliera adelante con el voto del Estado, Cataluña y Canarias, pero quedara sin tramitación parlamentaria en el Congreso por el adelanto electoral.

El texto programático zanja que "ninguna comunidad saldrá del sistema común" ni disfrutará de regímenes diferenciados al margen de la mesa colectiva, confirmando que los fondos europeos se coordinarán de forma conjunta.

En materia económica, los populares establecen que "cada comunidad responderá de sus decisiones y de su deuda", emplazando cualquier posible reestructuración al marco del CPFF bajo idénticas reglas para todos los territorios.

Asimismo, la formación prevé la retirada progresiva de los mecanismos extraordinarios de financiación conforme las autonomías recuperen el acceso directo a los mercados, reservando un trato específico y reglas transparentes para situaciones de grandes catástrofes o emergencias, con mención expresa a la crisis migratoria en Ceuta y a los efectos de la dana en la Comunidad Valenciana.