Feijóo promete derogar los decretos de vivienda de Sánchez y blindar las pensiones con el IPC si llega a la Moncloa

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que, si alcanza el Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, derogará los decretos ley de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante una entrevista en el programa "El Hormiguero", el dirigente popular asumió también el compromiso firme de actualizar cada año las pensiones conforme al IPC y reclamó dejar de "utilizar" a los mayores en campaña electoral.

En materia de pensiones, Feijóo salió al paso de la polémica generada tras las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular sobre el futuro del sistema. "Quiero decirle a todos los pensionistas de mi país que yo no voy a jugar con ellos, que yo no les voy a meter miedo y que yo les garantizo que se van a actualizar las pensiones todos los años de acuerdo con el IPC", afirmó. El jefe de la oposición aseguró que las prestaciones estarán "garantizadas" y serán la "prioridad uno" de su Gobierno, marcándose como objetivo blindar la viabilidad del sistema público para hijos y nietos. "Y ya está bien de utilizar a los pensionistas cada vez que hay campaña", enfatizó.

Respecto a la política habitacional, el presidente del PP cargó contra los decretos ley impulsados por Sánchez —que este mismo jueves, 12 de noviembre, afrontan su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, un día después de la huelga general y en la víspera del inicio oficial de la campaña electoral— por considerar que "son malos para los inquilinos y para los propietarios". Tras denunciar que en ocho años de mandato socialista ha subido el precio de los pisos y ha caído la oferta disponible, reiteró su promesa de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura si gana los comicios.

Para acompañar este plan, Feijóo avanzó la aprobación de una Ley del Suelo y una Ley Antiokupación, recordando que su formación ya tiene el texto preparado tras haberlo sacado adelante en el Senado. Según detalló el candidato popular, esta normativa permitirá ejecutar el desalojo de okupas en un plazo de 48 horas.