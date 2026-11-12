Feijóo carga contra los altercados de la huelga general y asegura: "Vamos a ganar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un vídeo en el que contrapone los altercados registrados durante la huelga general del miércoles con imágenes de ciudadanos trabajando y realizando sus actividades cotidianas. Con esta publicación, el líder de los populares ha reiterado su confianza en conseguir la victoria en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Ni un paso atrás. Vamos a ganar", ha escrito Feijóo en su cuenta de X, acompañando el mensaje de una pieza audiovisual que presenta el trabajo y el esfuerzo como alternativa a los incidentes protagonizados por algunos piquetes durante la jornada de huelga.

Un vídeo que enfrenta los altercados con la vida cotidiana

La grabación comienza con imágenes de un piquete que expulsa de un bar de Barcelona a un hombre mayor que utiliza un andador. También recoge escenas de personas encapuchadas, daños en establecimientos comerciales y mobiliario urbano, así como contenedores utilizados para bloquear una boca de metro.

Frente a estas imágenes, el vídeo muestra en la parte inferior de la pantalla a trabajadores desempeñando sus tareas habituales, como un panadero introduciendo el pan en el horno, y a familias llevando a sus hijos al colegio.

La publicación incluye también imágenes de incendios y una gran bandera de España, antes de concluir con el mensaje: "Ganará el esfuerzo. El cambio es necesario".

El PP lleva el mensaje de la huelga a la campaña electoral

Con esta publicación, Feijóo incorpora los incidentes de la huelga general al discurso del Partido Popular de cara a la cita electoral del 29 de noviembre.

El vídeo busca asociar la propuesta de cambio político de los populares con el esfuerzo y la actividad cotidiana, mientras utiliza las imágenes de los altercados para establecer un contraste con los comportamientos mostrados durante las protestas.

El mensaje concluye con la previsión de victoria expresada por el propio Feijóo, que mantiene su apuesta por un cambio de Gobierno tras las elecciones generales.