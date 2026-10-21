Feijóo promete desalojos de okupas en 48 horas, deducciones fiscales a los alquileres y avales a jóvenes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que si llega al Palacio de la Moncloa aprobará en sus primeros 100 días de gobierno una Ley Antiokupas para proceder a desalojos en 48 horas, una nueva Ley del Suelo y una Ley de reforma de la propiedad horizontal. Además, ha prometido crear un millón de viviendas, deducciones fiscales para inquilinos y propietarios, y "la mayor ayuda de la historia" a los jóvenes para comprar una vivienda.

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"Yo me comprometo que en los 100 primeros días el Consejo de Ministros aprobará tres leyes: La Ley del suelo, la Ley contra la okupación y la Ley de reforma de la propiedad horizontal. Esto es un compromiso concreto. 100 días, tres proyectos legislativos", ha afirmado Feijóo, para añadir que ya tienen hechas esas normas y no las van a "improvisar". A su entender, esas normas cambiarán la "seguridad jurídica" en España.

En un acto en Sevilla sobre vivienda, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "usar el drama" de Maricarmen Abascal, la octogenaria que fue desahuciada de su piso y falleció posteriormente, y ha recordado que "ignoró hace un año a esa señora que le mandó una carta concretando su problema y la metió en el cajón de la Moncloa para siempre".

"Yo me niego a participar otra vez en un nuevo enfrentamiento entre propietarios e inquilinos y dividir a los españoles también a costa de la crisis de vivienda que ha creado el Estado", ha enfatizado, para añadir que es compatible "dar seguridad jurídica a los propietarios y proteger al inquilino".

Por eso, ha avanzado que a todos aquellos alquileres que tienen que renovarse próximamente, el PP les va a "concretar deducciones fiscales para inquilinos y propietarios que prorroguen sus contratos hasta tres años con subidas de la renta por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). "Esto va a ser un contrato, un contrato fiscal", ha aseverado.

En materia de okupación, ha dicho que él tiene "toda la sensibilidad con el ciudadano que cumple y toda la firmeza con los jetas". A su entender, para que un país funcione también es fundamental respetar la propiedad privada. "Y con nuestro Gobierno los okupas estarán fuera en 48 horas", ha exclamado.

Promete una vivienda "digna" a los que están en la calle

También ha puesto el foco en los jóvenes y ha dicho que si gobierna el PP, tendrán "la mayor ayuda de la historia para comprar una vivienda". "Para entenderlo de forma gráfica, un joven que se compre tras cinco años de trabajo una vivienda de un precio medio de 250.000 euros se puede ahorrar 25.000 euros en impuestos y necesitaría 50.000 euros menos para firmar la hipoteca", ha relatado.

Después de varias semanas de protestas en la calle, como la acampada de Sol, el presidente del PP ha afirmado que lo que pretende su partido si gobierna es que los que están "en la calle protestando puedan tener una vivienda digna cuando acabe la legislatura". "Nuestro objetivo es muy claro, efectivamente, construir un millón de viviendas en la próxima legislatura", ha agregado después.

Tras la dimisión de la portavoz de PSOE, Montse Mínguez, por las propiedades de su pareja, el presidente del PP considera que el "planteamiento de esta campaña ha sido toda una lección de hipocresía socialista". "El discurso de la portavoz del Partido Socialista de la vivienda es lo que el discurso de Ábalos fue a la corrupción. Están incapacitados pues para solucionar el problema e inhabilitados para dar ninguna lección", ha enfatizado.