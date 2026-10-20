Feijóo negocia con Vox para tener mayoría en el Senado

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, admitió ayer que su partido negocia con Vox para buscar una mayoría en el Senado porque, según dijo, sería “un error facilitar al sanchismo” el control en esta Cámara de forma directa o indirecta, tras el pacto que han alcanzado el PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta. Por el momento, Feijóo apeló al “respeto” y la “discreción” pero deslizó que ya hay una fórmula que se ha aplicado estos meses, tras los pactos de ambas formaciones en varias autonomías y que ha permitido a los de Santiago Abascal tener cinco escaños en la Cámara Alta.

El PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales acordaron concurrir conjuntamente al Senado con el objetivo de evitar que la fragmentación de las izquierdas posibilite una nueva mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

“Garantizar el cambio”

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, manifestó que las elecciones generales del 29 de noviembre son “las más importantes tras la Transición” y recalcó que eso llevará al PP a tomar “decisiones históricas”. “Hay que hacer cosas para garantizar el cambio en España”, señaló Sémper.

El Gobierno criticó el posible acuerdo de alianza entre PP y Vox para las candidaturas al Senado y consideró que constata que ya no existen diferencias entre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En el Ejecutivo consideraron que este posible pacto les da la razón y demuestra que PP y Vox cada vez están más cerca en sus discursos y sus postulados. Fuentes de Moncloa señalaron que ahora se refrenda lo que llevan tiempo denunciando, que no hay ninguna diferencia entre ambas formaciones.

Vox insiste en su “altura de miras” para la candidatura

El portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, insistió ayer en que la formación “actuará con altura de miras” a la hora de conformar la candidatura para el Senado, aunque no detalló el contenido de las conversaciones con el PP para llegar a un acuerdo en este sentido y frenar la coalición del PSOE y Frente Amplio. Tras conocer el pacto entre PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales acordaron concurrir conjuntamente al Senado, el líder de Vox, Santiago Abascal, tendió la mano al PP para hacer lo propio, optimizar sus votos y contener el crecimiento del bloque de las izquierdas.