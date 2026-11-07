Feijóo promete eliminar las leyes que exijan al campo "más de lo que ya exige Europa"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha comprometido que si llega al Palacio de la Moncloa suprimirá toda la legislación española que exija al campo "más de lo que ya exige Europa" como muestra de "respeto" al mundo rural.

"Toda obligación por encima del estándar europeo será suprimida", ha asegurado el líder popular en Valladolid durante su primer mitin de campaña tras el accidente ferroviario, en una intervención que ha estado precedida por las del presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde vallisoletano y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo; y el presidente autonómico de la formación y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Relacionado Feijóo promete que ninguna CCAA tendrá una financiación singular como la de Cataluña

Precisamente en la capital del Pisuerga, Feijóo ha señalado que ahora es momento de mirar al campo de Castilla y León, un ámbito en el que ha remarcado que el esfuerzo de los agricultores y ganaderos "merece respeto".

"Por eso os digo basta de un Gobierno de espaldas al campo y a los pueblos. Basta de políticas que regulen el campo sin conocerlo y sin que les importe. Pediremos una moratoria regulatoria en Europa", ha ahondado el dirigente popular.