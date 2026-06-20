Feijóo promete una financiación “justa” para la Comunidad Valenciana y carga contra Sánchez: "Debe dimitir por corrupto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este sábado en Sueca a impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica que ponga fin a la “discriminación” que, a su juicio, sufre la Comunitad Valenciana. Durante la Junta Directiva del PP de Valencia, el líder popular defendió la necesidad de garantizar la igualdad entre territorios y rechazó los acuerdos bilaterales del Gobierno con otras comunidades.

“Me comprometo a acabar con la discriminación a la Comunitat Valenciana y a aprobar un modelo de financiación justo”, afirmó Feijóo, quien aseguró que todos los españoles deben contar con los mismos derechos y servicios públicos “sin depender del código postal”.

El dirigente popular aprovechó su intervención para reivindicar la unidad interna del partido en el último tramo de la legislatura y destacó el trabajo de alcaldes, diputaciones y del Consell presidido por Juan Francisco Pérez Llorca. “Si la Comunitat Valenciana no funciona, no habrá el cambio con la intensidad que España necesita. Si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará”, advirtió.

Críticas al Gobierno y a Sánchez

Feijóo endureció además sus ataques contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de protagonizar el “mayor deterioro político” de la democracia reciente. El presidente del PP afirmó que, si llega a La Moncloa, encabezará un Gobierno “limpio y decente” y aseguró que en él no habrá “Leires, Koldos, Cerdanes ni Ábalos”.

Asimismo, responsabilizó a Sánchez de estar “detrás de las cloacas” relacionadas con las presuntas maniobras para presionar a jueces y policías que investigan casos de corrupción y sostuvo que, si conocía esos hechos, “debe dimitir por corrupto”, y si no los conocía, “por incompetente”.

El líder popular también reprochó al Gobierno central su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024, asegurando que la Comunitat Valenciana fue tratada de forma “injusta”. “El Gobierno os dejó solos. Yo no lo haré”, aseguró.