Feijóo abordará cambios de calado si gobierna: integrará Igualdad en otros ministerios y reformará las leyes del aborto y la eutanasia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que reorganizará las competencias del Ministerio de Igualdad si llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder popular ha descartado eliminar el departamento, pero ha defendido que sus funciones se integren en otros ministerios para ampliar las responsabilidades de quien esté al frente.

"No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad", ha señalado en una entrevista en la Cadena SER. En referencia a la actual ministra, Ana Redondo, Feijóo ha afirmado que "la ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en AVE a pasar la tarde".

Preguntado por si se considera feminista, el presidente del PP ha recordado que se crio en un entorno con más mujeres que hombres. "¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre o cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre?", ha respondido.

Aborto: Feijóo quiere que los padres conozcan la decisión de las menores

El líder del PP ha defendido que los padres tengan conocimiento de la decisión de abortar de las chicas de 16 y 17 años y ha adelantado que abrirá este debate si llega a la Presidencia del Gobierno. Feijóo ha precisado que se trata de su opinión personal y considera que una decisión de esta trascendencia debería compartirse con la familia. Para justificar su postura, ha comparado la interrupción del embarazo con otras decisiones que afectan a los menores.

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?", ha planteado. El dirigente popular considera que lo adecuado es que una menor comparta con sus padres una decisión "vital, trascendente e irreversible". También ha expresado su convencimiento de que el acompañamiento familiar podría reducir el número de interrupciones del embarazo.

"Porque yo ya le digo, yo lo voy a plantear", ha asegurado al ser preguntado por las medidas que adoptaría si llega a La Moncloa. No obstante, Feijóo ha garantizado que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo deben contar con los mejores profesionales médicos y una asistencia sanitaria adecuada, tanto en la sanidad pública como en la privada, siempre dentro de lo establecido por la legislación vigente. "Yo lo garantizo en la pública y en la privada", ha afirmado, aunque ha añadido que no puede obligar a un médico a practicar un aborto.

Eutanasia: El PP plantea reformar la ley

La eutanasia ha sido otro de los asuntos abordados durante la entrevista. Feijóo ha reconocido que está de acuerdo con el concepto de muerte digna, pero ha confirmado su intención de reformar la ley que regula la prestación de ayuda para morir si llega al Gobierno. El presidente del PP considera que esta norma necesita cambios y ha defendido la necesidad de reforzar las garantías que acompañan al proceso de solicitud y evaluación de la eutanasia.

El líder popular también ha apostado por impulsar una ley estatal de cuidados paliativos que garantice atención física y apoyo psicológico a las personas que afrontan enfermedades graves o avanzadas, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan. Su planteamiento se centra en modificar la legislación vigente, sin que ello implique necesariamente su derogación completa.

Las propuestas sobre Igualdad, aborto y eutanasia forman parte de los planteamientos que el presidente del PP ha expuesto durante la precampaña electoral. Su eventual aplicación dependerá de que los populares consigan formar Gobierno y de las decisiones legislativas que se adopten posteriormente.