Feijóo promete una nueva Ley de Extranjería para la "devolución inmediata" de migrantes irregulares

EuropEl presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, en Ceuta

Alberto Núñez Feijóo ha situado la situación migratoria de Ceuta entre sus primeras prioridades si llega al Gobierno tras las elecciones generales. El líder del PP ha prometido que su "primer encargo" desde la Moncloa será "recuperar la normalidad" en la ciudad autónoma después de la llegada de miles de personas a finales de julio.

Durante su primer acto de precampaña en Ceuta, acompañado por el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha anunciado que impulsará una nueva Ley de Extranjería que "permita la devolución inmediata" de quienes entren irregularmente en España, tanto por tierra como por mar.

"Esto no volverá a pasar", ha asegurado el dirigente popular, que también ha prometido aumentar los medios humanos, mejorar los sistemas de vigilancia y ampliar el espigón del Tarajal.

Feijóo sostiene que todavía permanecen en Ceuta 15.000 personas que entraron irregularmente durante la crisis de finales de julio. "La única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución y ese es mi compromiso", ha afirmado.

Un "verdadero plan para Ceuta"

El PP trabaja además en un plan específico para la ciudad con el objetivo de evitar nuevas situaciones similares en la frontera. Entre las medidas anunciadas por Feijóo figuran más médicos y personal sanitario, la construcción de 8.000 viviendas, una nueva comisaría de Policía y una nueva comandancia de la Guardia Civil.

También propone crear una única base militar para concentrar en ella los efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en Ceuta. "Mi primer viaje como candidato es hoy a Ceuta y, si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros", ha prometido.

Feijóo tampoco ha descartado "utilizar todos los instrumentos de la Constitución", incluido el artículo 8, si considera que resulta necesario para afrontar una crisis.

El líder del PP ha acusado finalmente al Gobierno de Pedro Sánchez de "abandono" de la ciudad autónoma y ha defendido que "el único muro que tiene que defender el Gobierno es su frontera".