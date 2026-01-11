Rueda advierte en la clausura de la Interparlamentaria del PP: “No vamos a tolerar chantajes”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, interviene durante el acto de clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP este domingo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, clausuraron este domingo en A Coruña la XXVIII Interparlamentaria del PP, marcada por un duro discurso contra el Gobierno central y el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC.

Rueda se erigió en portavoz del malestar de las comunidades autónomas y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “dejarse chantajear vilmente”, advirtiendo de que las autonomías no aceptarán privilegios ni repartos desiguales de los recursos.

La financiación autonómica, eje del discurso

El presidente gallego defendió que el interés común, la unidad y la igualdad entre territorios deben situarse por encima de “necesidades particulares” o “legítimos egoísmos”, y alertó de que el acuerdo del Gobierno con los independentistas rompe el equilibrio del sistema autonómico. “Lo que es de todos se discute y se reparte entre todos”, subrayó.

Rueda insistió en que las comunidades están sosteniendo los servicios públicos frente al “desgobierno” del Ejecutivo central y dejó claro que el PP mantendrá una posición común ante cualquier intento de trato desigual.

Llamamiento a un cambio en La Moncloa

En clave política, el mandatario gallego defendió la necesidad de un cambio de rumbo en España y aseguró que es “urgente e imprescindible” que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno. “Cuanto más boicotee Sánchez a las comunidades autónomas, más habrá que trabajar para que esto se acabe”, afirmó ante los cargos populares reunidos en Palexco.

La Interparlamentaria se cerró así con un mensaje de unidad interna del PP y de confrontación directa con el Ejecutivo central, situando la financiación autonómica como uno de los grandes ejes del debate político de los próximos meses.