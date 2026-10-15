Feijóo promete subir las pensiones conforme al IPC si gobierna: "Son innegociables"

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones y su actualización conforme al IPC si llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó", ha afirmado desde Bruselas, después de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), en respuesta a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo había acusado previamente al PP y Vox de plantear posibles recortes y de cuestionar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Sánchez ha defendido que el modelo es sostenible y ha anunciado su intención de aprobar una nueva revalorización antes de que termine el año.

Feijóo responde a Sánchez y recuerda la congelación de 2011

La polémica se intensificó después de que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, defendiera en un podcast la necesidad de modificar el modelo actual de pensiones y advirtiera de un posible colapso del sistema. Ante estas declaraciones, Feijóo ha insistido en que su partido mantendrá las subidas vinculadas a la inflación y garantizará la continuidad del sistema público.

"Se actualizarán las pensiones conforme al IPC sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad sin duda", ha reiterado. El dirigente popular también ha cuestionado la credibilidad de Sánchez en esta materia, recordando que votó a favor de la congelación de las pensiones aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aplicada en 2011.

"Que venga a dar lecciones sobre la viabilidad y la congelación de las pensiones, el señor Sánchez está inhabilitado para eso", ha criticado.

Feijóo ha concluido reafirmando su compromiso con la actualización de las prestaciones: "La viabilidad y la actualización conforme al IPC de las pensiones son innegociables".