Feijóo reclama desde Ceuta más presencia de Frontex y denuncia el "abandono" de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), durante una rueda de prensa, en la Biblioteca pública Adolfo Suárez, a 21 de septiembre de 2026, en Ceuta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes desde Ceuta que tanto el Pacto de Migración y Asilo como el Reglamento de Retorno permite el retorno "de forma inmediata" de los inmigrantes que entraron a finales de julio en la ciudad autónoma y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez hayan "ignorado" ese mecanismo que permite "una gestión agilizada de retornos si se instan a Bruselas". Además, ha reclamado al Ejecutivo refuerzo de Frontex, con más funcionarios europeos en Ceuta.

"No solamente a solucionar el retorno de las 13.000 personas que todavía continúan irregularmente en Europa, sino que tiene que contribuir a que esto no vuelva a ocurrir", ha avisado Feijóo en Ceuta en una comparecencia conjunta con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el presidente del PPE, Manfred Weber.

Tras asegurar que el PP va a hacer "todo lo necesario para que Europa no se vaya", Feijóo ha recalcado que Ceuta y Melilla "son territorio europeo porque son territorio español". "Todos los canales diplomáticos europeos deben activarse para defender la españolidad y la europeidad", ha enfatizado, para añadir que esta crisis "trasciende la dimensión migratoria" y lo saben "desde el primer instante porque están hablando de la "integridad" de Europa.

“Es incierto que vayamos a salir más fuertes”

Tras criticar el abandono de Ceuta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de más de 50 días, Feijóo ha avisado que "si no cambia de actitud el Gobierno de España" esto va a ir "para largo". "Vamos a defender Ceuta, cueste lo que cueste", ha enfatizado.

Dicho esto, ha recalcado que "es incierto" que vayan "a salir más fuertes de todo esto" y ha añadido que en todo caso van a salir "más conscientes" porque hay "una alta factura social, económica, reputacional, política y de autoestima".

Feijóo, que ha agradecido a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que hayan respondido ante esta crisis, ha criticado que el Gobierno, después de "minimizar" la crisis y no dar una respuesta "rápida" y "eficaz", se haya dedicado a "señalar" a Vivas, una actitud que ha calificado de "miserable".