Feijóo recluta a varios consejeros en listas y obliga a cambios a Ayuso, Rueda, Mañueco, Llorca, Miras y Buruaga

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a varios consejeros autonómicos para las listas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una decisión que obliga a los presidentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid a remodelar sus ejecutivos regionales.

Feijóo busca rodearse de perfiles con acreditada experiencia de gestión ante un eventual desembarco en el Palacio de la Moncloa. Con este propósito, ha incorporado a las candidaturas tanto a miembros de gobiernos autonómicos como a destacados alcaldes en ejercicio.

A la espera del registro definitivo de las listas ante las juntas electorales —cuyo plazo expira a medianoche—, los mandatarios autonómicos Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Fernando López Miras (Murcia) e Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) se han visto obligados a abrir crisis de gobierno para cubrir las vacantes de cara a las Cortes de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

Susana Camarero compatibilizará el Consell con el Senado

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece la incompatibilidad de ejercer como consejero autonómico y concurrir como candidato al Congreso de los Diputados, obligando a los aspirantes a dimitir de sus cargos ejecutivos.

Sin embargo, el marco legal resulta más flexible para la Cámara Alta. Por este motivo, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, mantendrá sus funciones en el Consell pese a encabezar la candidatura del PP al Senado por Valencia, según confirmaron fuentes del gobierno autonómico.

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reestructurado tres departamentos tras la marcha del consejero Carlos Novillo y el viceconsejero José Antonio Sánchez a la lista al Congreso por Madrid que encabeza el propio Feijóo. Con estos cambios, Jorge Rodrigo asume la cartera de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, mientras que José María García Gómez asciende como titular de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Relevos en Galicia y Castilla y León

En la cuota gallega, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ocupará el número dos al Congreso por A Coruña, lista que encabeza el secretario general del PP, Miguel Tellado. Asimismo, el PPdeG ha confirmado que el hasta ahora presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, concurrirá como número uno al Senado por Ourense.

Esta estrategia replica la ejecutada en las generales de 2023, cuando Feijóo incorporó a cuadros directos de la Xunta como Francisco Conde, Pedro Puy, Álvaro Pérez, Marta Varela y Mar Sánchez, quienes repiten en las candidaturas de este 29N.

En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco formalizó este lunes el relevo en la Consejería de Educación: María Pardo causa baja para liderar la lista al Congreso por Valladolid y cede el testigo a la hasta ahora secretaria general del departamento, María del Valle Ares.

En Murcia, la titular de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, concurrirá como número tres al Congreso, obligando al presidente Fernando López Miras a redistribuir sus competencias o designar nuevo responsable.

Movimientos en Cantabria, Valencia y Canarias

En Cantabria, la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, liderará la lista al Congreso —sustituida en el Ejecutivo por Juan Ignacio Sáez Bereciartu—, mientras que el consejero de Cultura y Turismo, Luis Martínez Abad, marcha al Senado como número dos, siendo relevado por Tamara González.

En la Comunidad Valenciana, la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, encabezará la papeleta a la Cámara Baja por Castellón.

Los ajustes alcanzan también a Canarias, donde el viceconsejero de Economía del Ejecutivo de Fernando Clavijo, Gustavo González de Vega, liderará la lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. En Ceuta, el consejero de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver, será el aspirante a la Cámara Baja, mientras que en Baleares la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ocupará el segundo puesto al Congreso por las islas.

Fichaje de regidores municipales

La operación diseñada por Génova incluye a su vez a figuras del municipalismo. El PP situará como cabezas de cartel al Congreso a los alcaldes Xavier García Albiol (Badalona, por Barcelona), María José Catalá (Valencia), Pilar Miranda (Huelva) y Carlos Velázquez (Toledo). Al Senado concurrirán igualmente la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, y el regidor de Valladolid, Jesús Julio Carnero.